WKNÖ: „NÖ Betriebe tragen zur Reduktion des Flächenverbrauchs bei“

Gerade in Zeiten steigender Bevölkerungszahlen und des steigenden Bedarfs an Infrastruktur, Wohnraum und Arbeitsplätzen sei die verantwortungsbewusste Nutzung von Flächen wichtiger denn je. Laut WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer würden die NÖ Betriebe diese effiziente Flächennutzung bereits anwenden und somit die Zielsetzung der Bundesregierung zur Reduktion der Flächeninanspruchnahme unterstützen.

„Unsere Betriebe sichern die Wertschöpfung, sorgen für Arbeitsplätze und schaffen Lebensqualität in unseren Regionen. Dabei sorgen sie gleichzeitig dafür, dass die notwendige Fläche ihrer Unternehmen effektiv genutzt wird“, betont auch Wolfgang Ecker, der Präsident der NÖ Wirtschaftskammer. Laut einer Aussendung der Wirtschaftskammer verzeichne man seit 2012 ein Bevölkerungswachstum von 6,4 Prozent und ein Wirtschaftswachstum von rund 30 Prozent. Das Wohnbauland in Niederösterreich habe sich im letzten Jahrzehnt jedoch nur um mehr als zwei Prozent auf 69.926 Hektar vergrößert und das Betriebsbauland um nur 1,5 Prozent auf 15.269 Hektar. In Relation zum Flächenverbrauch seien damit die Bevölkerung und die Wirtschaft stärker gewachsen.

WKNÖ stellt Lösungsansätze vor

„Um die Wirtschaft in den Regionen weiterhin zu stärken und die Lebensqualität und die Umwelt zu erhalten, braucht es jedoch weitere Maßnahmen mit einem Mix erprobter Strategien und Lösungen. Denn Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben und unsere Betriebe ein Teil der Lösung“, so Ecker weiter. Aus diesem Grund hat die WKNÖ vor Kurzem ein neues Positionspapier präsentiert, welches eine Vielzahl von Lösungsansätzen enthält. Beispiele für die Lösungsvorschläge der WKNÖ: