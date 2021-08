"Ein positive Grundstimmung mit realistischem Blick auf die Krise" ortet Studienleiter Paul Eiselsberg vom IMAS Institut nach einer Umfrage im Auftrag des Wirtschaftsbundes NÖ bei 300 Unternehmen im Bundesland. Ziel der Umfrage war es, die Grundstimmung und Herausforderungen der NÖ-Unternehmen nach eineinhalb Jahren Pandemie festzumachen. "So positiv war die Stimmung noch nie", sagt Eiselsberg und spricht von einer Aufbruchstimmung. 35 Prozent der befragten Unternehmen sagten, dass sie an einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in den nächsten zwölf Monaten glauben, 45 Prozent denken, dass die Situation gleich bleibt und nur 15 Prozent sind pessimistisch und rechnen mit einer Verschlechterung.

Als wichtigste Hoffnungsträger, um aus der Krise wieder herauszukommen, gilt unter den Unternehmen der Impfstoff (63 Prozent), das NÖ-Gesundheitssystem, die Entwicklung von wirksamen Medikamenten und der Unternehmergeist. Grundtenor ist jedoch, dass die Krise erst "2022 und deutlich später" zu Ende sei. Das glauben zumindest 48 Prozent.

Ecker: "Anreize" statt "Verbote"

Um den Aufschwung weiter zu unterstützen und die Pandemie "erfolgreich zu managen" will der Wirtschaftsbund Niederösterreich die Politik in die Pflicht nehmen. Es brauche Anreize und Entlastungen statt Bestrafungen und Verbote, was das Ankurbeln und Stützen von Exportwirtschaft und Konsum anbelangt, sagt Wirtschaftsbund-Landesobmann und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. "Wir fordern die Fortsetzung der Entlastung bei der Einkommenssteuer, die Einführung eines gestaffelten Investitionsfreibetrages und die Senkung der Körperschaftssteuer auf 21 Prozent“, so Ecker.

Außerdem bremse ein genereller "Mitarbeitermangel" querbeet durch alle Branchen die Erholung. Ecker wiederholte Indies die drei Arbeitsmarkt-Forderungen des Wirtschaftsbundes NÖ (Abschaffung der Zuverdienstgrenze, Verschärfung der Zumutbarkeitskriterien, Einführung eines degressiven Arbeitslosengeldes:). "Wer selbst seine Lehrlinge ausbildet, hat am wenigsten Probleme mit dem Personal", sagt Ecker. Darum plädiert der ÖVP-nahe Wirtschaftsbund auch für eine Wiederaufnahme des Lehrlingsbonus und eine steuerliche Absetzbarkeit von Weiterbildungsmaßnahmen für Unternehmen.

Servus: "Gegen systematischen Missbrauch"

Im Gegensatz zu Kurzarbeitslosen, bei denen laut einer Wifo-Studie ein Zuverdienst die Arbeitslosigkeit verlängert, verwies Wifo-Experte Benjamin Bittschi kürzlich auf eine Ausnahme: "Bei Langzeitarbeitslosen ist das anders, da ist ein Zuverdienst sehr wohl ein Fuß in den Arbeitsmarkt." Natürlich müsse man bezüglich Zuverdienstgrenze differenzieren und das Gesamtpaket breit diskutieren, reagierten Ecker und Wirtschaftsbund NÖ-Direktor Harald Servus auf NÖN-Rückfrage.

"Es geht uns darum, systematischen Missbrauch zu verhindern", sagt Servus, "aber grundsätzlich muss sich Arbeitseinkommen und Arbeitslosengeld wieder spreizen." Derzeit können Arbeitslosengeld-Beziehende bis zu 475 Euro dazuverdienen. Ecker und Servus begrüßen die von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) angekündigte Arbeitslosenreform im Herbst.

PCR-Testen, Impfen und getrennte Inzidenzen

Wirtschaftsbund-Direktor Servus betont, dass die NÖ-Wirtschaft keinen weiteren Lockdown mehr aushalten würde. "Das müssen und wollen wir unbedingt verhindern." Dafür brauche es einen weiteren Ausbau des niederschwelligen Impfangebots, keinen Impfzwang sondern Anreize wie Gastrogutscheine und eine Ausweitung der PCR-Testmöglichkeiten neben den Apotheken. "Das ist von der Wiener Bevölkerung sehr gut angenommen worden und funktioniert sicher auch - wenn auch anders - auch in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich", sagt Servus und fordert den Gesundheitsminister auf, das Programm in allen Bundesländern auszurollen.

Um eine Infizierten-Dunkelziffer bzw. Immunisierungsfortschritte zu Tag zu fördern, schlägt Servus Antikörpertests ab Herbst vor. Außerdem plädiert der Wirtschaftsbund für eine separate Ausweisung der Inzidenzen bei Geimpften und Nicht-Geimpften. "Die Krise ist noch nicht vorbei, es wird noch einige Zeit dauern", glaubt Servus.

