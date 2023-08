NÖ-Touristiker rechnen mit gutem Geschäft

Querbeet über alle niederösterreichischen Betriebe rechnen nur 14 bzw. acht Prozent mit einer Verbesserung bei den Umsätzen und der Auftragslage. Die Stimmung bei den Tourismus- und Freizeitbetrieben wie etwa Gastronomen und Hoteliers ist dagegen um einiges positiver: 39 Prozent glauben an höhere Umsätze und 43 Prozent an eine bessere Auftragslage in den kommenden 12 Monaten.

„Das ist ein höchst erfreuliches Signal. Man darf dabei aber nicht die besonders starken Rückschläge für unsere Branche in den vergangenen Jahren vergessen. Der Aufholprozess ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Mario Pulker, der Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Nach wie vor massiver Personalmangel

Als größte Herausforderung sieht die Branche die Arbeitskosten, gefolgt von den hohen Energiepreisen und dem Mitarbeitermangel. Doch auch wenn der Arbeitskräftemangel in diesem Fall nur auf Platz drei liegt, will Pulker dieses Ergebnis nicht als Entspannung in diesem Bereich sehen.

„Der Personalmangel ist nach wie vor massiv und drückend. Zahlreiche Betriebe haben deshalb schon zuletzt ihre Leistungen zurückfahren müssen, etwa mit zusätzlichen Ruhetagen, gesperrten Hoteletagen oder eingeschränkten Öffnungszeiten und Speiseangeboten“, betont er. Mit den Kostensteigerungen ist noch eine zusätzliche Belastung gekommen, welche die Unternehmen beschäftigt.

Zum Positiven hat sich hingegen die Lehrlingssituation entwickelt. Mit 333 Lehrlingen im ersten Lernjahr (Stand Juni 2023), ist wieder das Niveau von vor Corona erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Plus von 7,8 Prozent, gegenüber dem Jahr 2021 sogar von 53,5 Prozent.