Mehr junge Menschen haben eine Lehre begonnen - vor allem Frauen

Die Lehre ist bei vielen jungen Menschen nach wie vor eine beliebte Ausbildungsform, wie aktuelle Zahlen der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) zeigen: Im Mai 2023 haben 5.439 Personen eine Lehre in niederösterreichischen Betrieben begonnen, im selben Monat des Vorjahres waren es 5.368. Das entspricht einem Plus von 1,3 Prozent bzw. 71 Lehranfängerinnen und -anfängern.

„Der niederösterreichischen Wirtschaft fehlen im Moment 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das zieht sich quer durch alle Branchen. Gerade in diesen Zeiten stimmt ein Anstieg bei den Lehranfängerinnen und -anfängern positiv“, meint Wolfgang Ecker, Präsident der WKNÖ. „Besonders erfreulich ist es auch, dass sich immer mehr junge Frauen für die duale Ausbildung entscheiden“, ergänzt er. Gegenüber Mai 2022 (1.631) haben heuer (1.735) 104 Mädchen mehr eine Lehre begonnen. Es gehe nicht um das Geschlecht, sondern um Talent und Fähigkeiten, betont Ecker. „Das scheint langsam in den Köpfen der Menschen anzukommen“, sagt er.

Die meisten Lehrlinge gibt es im Gewerbe und Handwerk

Abgesehen davon, dass es mehr Lehranfängerinnen und -anfänger gibt, ist auch die Gesamtzahl der Lehrlinge gestiegen - von 16.237 im Mai 2022 auf 16.326 im Mai 2023. Die meisten von ihnen (7.702) lassen sich im Gewerbe und Handwerk ausbilden, im Handel gibt es 2.513 Lehrlinge und in der Industrie 2.244.

Auch die Zahl der Lehrbetriebe hat zugenommen: Im Mai 2023 bildeten 4.389 Betriebe Lehrlinge aus, um 27 Betriebe mehr als noch im Mai 2022. „Die Ausbildung von Lehrlingen ist für viele unserer Betriebe ein großer Vorteil. Damit stellen sie sicher, dass sie schon früh jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich gewinnen können, die gut zum Unternehmen passen“, erklärt Ecker.

Ecker: „Image der Lehre stärken“

Eine aktuelle Studie der WKNÖ zeigt, dass 54 Prozent aller Betriebe dauerhaft unbesetzte Stellen haben, 44 Prozent schon Kundinnen und Kunden oder Aufträge ablehnen und 27 Prozent ihre Öffnungszeiten reduzieren mussten. „Wir müssen an vielen Rädchen drehen. Wesentlich ist es, das Image der Lehre zu stärken und zu zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten mit einer Lehre sind“, betont Ecker.

Die Wirtschaftskammer bietet dafür verschiedene Möglichkeiten an. Dazu gehören zum Beispiel die App „Berufsorientierung To Go“ und eine Schulaktion, bei der die Unternehmen unterschiedliche Lehrberufe in Schulen vorstellen. „Mit Maßnahmen, wie dem Talente Check, unserer Schnupperland- und Ferialpraktikakarte bis hin zur Initiative Let’s Walz und Social Media sowie Newsletter für Berufsorientierungslehrer versuchen wir, sowohl Jugendliche, Eltern als auch die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen bei der Berufsorientierung zu unterstützen“, nennt Ecker konkrete Beispiele.