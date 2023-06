Neue Verkaufsleitung für NÖN und BVZ

Sie bilden das neue Sales-Leitungsduo des erfolgreichen Medienunternehmens. Hermanek und Schmidrathner sind erfahrene Medien- und Sales-Profis und leiten seit Jahren erfolgreich die regionalen Verkaufsteams der NÖN im Zentralraum bzw. im Wald- und Weinviertel.

„Es ist uns eine große Freude und Ehre gemeinsam ein so großartiges Team leiten zu dürfen. Wir haben viel vor und sehen der Umsetzung unserer Ziele mit großem Elan und Tatendrang entgegen. Wir werden unser Bestes geben, um den Erfolg und das Wachstum unseres Unternehmens weiter voranzutreiben“, freuen sich Patricia Hermanek und Sylvia Schmidrathner über die neue Herausforderung.

Neben der neuen Leitung erhält das Sales-Team der NÖN Verstärkung durch Verkaufsprofi Peter Baumgartner, der im Key Account-Bereich vor allem Großkunden betreuen wird. Bisher war Baumgartner für die Krone NÖ tätig und wechselt ab 1. Juli 2023 zur NÖN.

Kreativität, Qualität und Einsatzbereitschaft

NÖN- und BVZ-Geschäftsführer Michael Ausserer freut sich sehr über die Neubesetzungen: „Mit Patricia Hermanek und Sylvia Schmidrathner bekommen wir ein schlagkräftiges Duo an der Spitze unseres mehr als 60- köpfigen Verkaufsteams. Die beiden zeichnen sich durch Kreativität, Qualität und Einsatzbereitschaft aus und sind herausragende Führungspersönlichkeiten. Auch die Tatsache, dass Peter Baumgartner, den die meisten großen Firmen und Partner in NÖ sehr schätzen, bei uns an Board geht, freut mich sehr. Ich bin überzeugt, dass sich die Neubesetzungen gewinnbringend auf die Werbeerfolge auswirken werden“, resümiert Geschäftsführer Ausserer.

Die NÖN-Mediengruppe (Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsgesellschaft mit Sitz in St. Pölten) hat 28 Lokalausgaben (Print und Online) in Niederösterreich und 7 Lokalausgaben (Print und Online) im Burgenland, 260 Fixangestellte plus 400 freie DienstnehmerInnen in ganz Niederösterreich und im Burgenland.

NÖN und BVZ produzieren jährlich bis zu 300 Extras, 10 x pro Jahr ein Gratis-Produkt „Mittendrin“, das an alle Haushalte in NÖ und im Burgenland geht, sowie Incentives und Corporate Publishing-Produkte. Das Unternehmen agiert sehr erfolgreich im Digitalbereich mit NÖN.at, BVZ.at, nitelife.at, meinfussball.at und begleitenden Social-Media-Kanälen. Abgerundet wird das Medienportfolio mit den beiden Fernsehsendern NÖN-N1-TV und SW1, die seit vergangenem September im Eigentum der NÖN-Mediengruppe stehen.

Einen Überblick über die Verkaufsangebote finden Sie unter NÖN.at/anzeigentarif