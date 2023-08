Spar NÖ nimmt 150 neue Lehrlinge auf

In Niederösterreich beginnen diese Woche rund 150 Lehrlinge ihre Ausbildung bei Spar, der als größter, privater Lehrlingsausbildner in Österreich gilt. Um den jüngsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Start ins Berufsleben zu erleichtern und ihnen einen Überblick über die bevorstehende Lehrzeit zu vermitteln, hat der Lebensmittelkonzern am Dienstag einen Willkommenstag im Wiener Rathaus organisiert. Moderiert wurde das Event von Ö3-Moderator Andi Knoll gemeinsam mit Spar-Lehrlingen. Für gute Stimmung sorgten Singer-Songwriter Thorsteinn Einarsson mit Songs wie „Leya“, „Kryptonit“ und „Shackles“.

„Lehrlinge sind für uns die Zukunft. Wir setzen alles daran, ihnen ein bisschen mehr zu bieten: eine fundierte Ausbildung mit spannenden Herausforderungen, Prämien bei besonderen Leistungen sowie Weiterbildung und Karrierechancen nach Ende der Lehrzeit“, sagt Spar Wien, NÖ u. nördl. Bgld.-Geschäftsführer Alois Huber. Vorstand Hans Reisch wünschte allen neuen Lehrlingen einen „tollen Start“ und hieß sie „herzlich in der Spar-Familie willkommen".

„Sparist mit 400 Lehrlingen einer der größten Ausbildungsbetriebe in Niederösterreich. Mit der Lehrlingsausbildung gibt Spar den Jugendlichen eine Perspektive, bildet dringend benötigte Fachleute aus und sichert damit auch die hochwertige Nahversorgung in unserem Land“, sagt Landesrat Ludwig Schleritzko im Rahmen des Willkommenstag in Wien.

IPad, Leistungs- und Vorzugszeugnis-Prämie

Spar-Lehrlinge können während ihrer Lehrzeit kräftig dazuverdienen. Es winken Prämien im Wert von über 6.700 Euro. Tolle Praxis-Leistungen werden bis zu 140 Euro pro Monat, je nach Lehrjahr, belohnt. Für gute Berufsschulzeugnisse winken Prämien von bis zu 220 Euro im Jahr. Und darüberhinaus ein iPad nach dem ersten Lehrjahr. Wer seine Lehre mit guten Praxis-Beurteilungen und Schul-Vorzugszeugnissen abschließt, kassiert 2.500 Euro an Prämie. Das können die Jugendlichen dann etwa für den Führerschein verwenden, heißt es in einer Aussendung.

Gratis Führerschein: Jenen Lehrlingen, die ihre Lehre besonders erfolgreich abgeschlossen haben, bezahlt Spar quasi den Führerschein. Foto: Johannes Brunnbauer, Johannes Brunnbauer

Die Spar-Lehrlinge besuchen in Wien eine konzerneigene Akademie, in den Bundesländern hat der Lebensmittelunternehmen eigene Berufsschulklassen in den Berufsschulen. Zusätzlich bietet Spar Jugendlichen fachliche Extra-Trainings und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen.