Für die Vorbereitungen müssen in der Nacht ab 22 Uhr zwei Fahrspuren gesperrt werden und ab Mitternacht eine dritte. Damit bleibt von Mitternacht bis längstens 5 Uhr früh nur eine Fahrspur für den Verkehr offen. Tagsüber stehen immer alle Fahrspuren zur Verfügung. In dieser Zeit werden unter anderem Schrauben am bestehenden Stahltragwerk angebracht, um eine Konstruktion zu befestigen, die zur Abdeckung der nachfolgenden Baustelle dient. Der tatsächliche Tausch des Fahrbahnüberganges beginnt am 27. Juli.

Analog zum Vorjahr wird ausschließlich nachts gearbeitet. Tagsüber verschließt die ASFINAG die Baustelle mit einer Spezialvorrichtung. Der Verkehr kann damit ohne Spursperren über die offene Baugrube fahren. Spätestens mit Anfang Oktober schließt die ASFINAG diese Sanierungsarbeiten auf der Praterbrücke ab. Insgesamt werden 3,5 Millionen Euro investiert.

Fahrbahnübergänge sind aus Stahl und müssen regelmäßig getauscht werden. Diese Übergänge geben der Brücke die Möglichkeit sich zu „bewegen“. Sowohl Schwingungen, verursacht durch den Verkehr, als auch witterungsbedingte Einflüsse – im Winter zieht sich das Material zusammen, im Sommer dehnt es sich aus – führen zu Bewegungen von Brücken. Der Austausch dieser Übergänge ist notwendig, um diese Beweglichkeit zu erhalten und damit die Brücke vor Schäden zu schützen.