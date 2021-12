Inflation auf Rekordhoch

Ob an der Zapfsäule, bei der Heizöl-Bestellung oder beim Lebensmitteleinkauf: Die Teuerung quer durch alle Branchen ist für Frau und Herrn Niederösterreicher empfindlich spürbar. Laut einer Vorabschätzung der Statistik Austria dürften die Verbraucherpreise im November um 4,3 Prozent gestiegen sein. So hoch wie zuletzt 1992.

Treibende Preis-Booster sind die aktuell hohen Treibstoff- und Energiekosten. Allein Heizöl war laut Österreichischer Energieagentur Ende Oktober um 60,8 Prozent teurer als im Vorjahr. Bei Diesel betrug die Teuerung 34,8 Prozent, bei Super 29,4 Prozent und bei Gas 15,6 Prozent. Auch Strom hat sich um 9,6 Prozent gegenüber 2020 verteuert, Tendenz weiter steigend. EVN, Wien Energie und Energie Burgenland haben kürzlich angekündigt, dass sie ihre Strompreise per 1. Jänner 2022 anheben werden.

515 Prozent Anstieg bei Gas-Großhandelspreisen

„So eine Situation gab es noch nicht: Durch den Rückgang der Stromproduktion bei den Erneuerbaren in Europa, den Energiehunger im Pandemiesommer und eine Gas-Verknappung liegen die Großhandelpreise beim Gas um 515 Prozent höher als im Dezember 2020“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach. Bei Strom betrug die Teuerung rund 100 Prozent. Dieser Preis-Höhenflug bei Gas und Strom hänge unmittelbar zusammen: Gas wird nicht nur zur Wärmeerzeugung und im produzierenden Bereich gebraucht, sondern auch für die Stromproduktion.

Erst kürzlich haben viele Strom- und Gasanbieter in Österreich ihre Kundenverträge gekündigt. „Weil die Spotmarktpreise für Gas zehn Mal so hoch sind wie im Vorjahr“, erklärt Zach. Die EVN setze hingegen auf langfristige Verträge, die derzeit noch einiges abfedern. Jedenfalls werden EVN-Kunden in einem kleinen Einfamilienhaus mit 3.500 KWh Jahresverbrauch ab 1. Jänner mit 12 Euro Mehrkosten für Strom rechnen müssen. Abzüglich einiger Euro, die sich durch die Streichung des „Ökostrom-Förderbeitrags“ ergeben. Angesichts der hohen Energiepreise hat das Klimaschutzministerium diese Haushaltsabgabe für das Jahr 2022 gestrichen.

Heizöl und Sprit im Gleichschritt mit Rohöl

Die Entwicklung des Heizöl- und Diesel-Preises sei eine andere, erklärt Oliver Eisenhöld, Sprecher der NÖ-Energiehändler. Deren Preise basieren auf den Rohöl-Notierungen, und die sind im Vorjahr im Frühjahr pandemie-bedingt auf ein historisches Tief gefallen.

„Wir vergleichen daher die aktuellen Preise mit einem tiefen Stand und sind eigentlich bei Heizöl fast auf Vorkrisen-Niveau“, so Eisenhöld. Wie empfindlich die Wirtschaft reagiere und wie volatil der Rohöl-Preis sei, habe man erst in den letzten Tagen gesehen: „Durch die Ankündigung der neuen Virus-Mutante ist der Rohöl-Preis um rund 10 US-Dollar gesunken.“ Daher sei jetzt ein guter Zeitpunkt, um das Heizöl-Lager aufzufüllen - „wenn Platz ist“, so Eisenhöld.

Es ist brutal, was derzeit abläuft Robert Schmid, Energiesprecher der Bundessparte Industrie

Auch die NÖ-Industrie stöhnt unter der Teuerung von Gas und Co. „Es ist brutal, was derzeit abläuft. Die produzierende Industrie benötigt ja Gas für die Herstellung etwa von Zement, Kalk und Eisen“, sagt Robert Schmid, Chef von Wopfinger Beton und Energiesprecher der Bundessparte Industrie. Jene Betriebe, die im Voraus gekauft haben, leben noch halbwegs gut. Die anderen kaufen zu enorm hohen Tagespreisen ein. Schmid vermutet „unglaublich viel Spekulation“ bei den Energiepreisen, getrieben etwa von CO₂-Preisen und Verschmutzungsrechten. Er glaubt nicht an die „Geschichtln“ mit den Erneuerbaren. Nach Ankündigung des fossilen Energieausstiegs herrsche regelrechte Hysterie, die zu einer Verknappung führe.

Auch beim Strom werde man noch draufkommen, dass es rein mit Öko-Strom nicht ausgeht. „Es werden alle in diesen Zeitgeist reingezwungen - aber die Ziele sind zu hoch gesteckt“, findet Schmid. Das allergrößte Problem sind aber die langen Genehmigungsverfahren. „Zu viele können da mitsprechen.“ Langfristig werden die Energiepreise weiter steigen, glaubt Schmid.