Letzten Dienstag führte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) österreichweit Razzien bei Abfallentsorgern durch. BWB-Chef Theodor Thanner sagte im ORF, „dass die uns vorliegenden Unterlagen davon sprechen, dass hier sicher in den letzten 15 Jahren kartelliert wurde. Das ist doch ein sehr, sehr langer Zeitraum.“

Es sollen vor allem kleinere Gemeinden, die ihre Müllsammlung ausgelagert haben, betroffen sein. Ob und wie viel die Müllgebühren womöglich zu hoch waren, kann aktuell noch niemand abschätzen.

Zu Hausdurchsuchungen kam es in Niederösterreich beim steirischen Abfallentsorger Saubermacher und bei Brantner Österreich in Krems. Dort sei man an einer raschen Aufklärung der Vorwürfe „höchst interessiert“ und unterstütze die BWB, „um die Sache ebenso rasch abschließen zu können. Man tut alles, um die Vorwürfe aufzuklären“, sagte eine Sprecherin von Brantner. Ähnlich reagierte Saubermacher: „Wir unterstützen die Behörde vollumfänglich.“

Gemeindevertreter drohen mit Klagen

Erste Gemeindevertreter drohen bereits mit Klagen. Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl fordert eine rasche und vollständige Aufklärung. Sollten sich Preisabsprachen bei Unternehmen der Abfallwirtschaft bewahrheiten, seien seitens der Gemeinden und der Müllbeseitigungsverbände alle Rechtsmittel auszuschöpfen, sagte NÖ-GVV-Präsident Rupert Dworak zur APA.

Der Schaden läge nicht allein bei den Kommunen und Verbänden, sondern bei den Bürgern selbst, fügte der SPÖ-Stadtchef von Ternitz (Bezirk Neunkirchen) hinzu. Dworak betonte, dass ein laufendes Verfahren vorliege. „Es gilt die Unschuldsvermutung.“ Schaden, der möglicherweise entstanden ist, sei freilich einzuklagen.

Die NÖ-Umweltverbände haben indes ihre 22 regionalen Umweltverbände angewiesen, in einen Dialog mit ihren Entsorgungspartnern zu treten und sie um eine Stellungnahme zu bitten, sagte ein Sprecher. Es gehe darum, Verwicklungen der meist kleinstrukturierten Partner in ein vermeintliches Kartell und in die Ermittlungen abzuklären. Anton Kasser, Präsident der NÖ-Umweltverbände, betont, dass man sich als öffentlicher Auftraggeber und Partner von Entsorgungsfirmen natürlich schadlos halten und im Falle von „unsachgemäßen Preisen durch die Privatwirtschaft an die Verbände“ klagen werde.