EVN bietet Bäuerinnen und Bauern ab Mitte Juli einen Spezialtarif

Wie berichtet, will der Landesenergieversorger EVN ab Mitte Juli Preisvorteile im Einkauf an seine Kundinnen und Kunden weitergeben. Der erste Teil dieses Pakets ist ein Tarifangebot für die Landwirtschaft mit dem Namen „Mega Smart Float Natur“. In den darauffolgenden Wochen sollen Angebote für Haushalte und Gewerbebetriebe folgen, heißt es in einer Aussendung der EVN.

Der Haupttarif soll tagsüber 17,54 Cent und nachtsüber 15,13 Cent betragen. Dies soll vor allem landwirtschaftlichen Betrieben mit einem hohen Stromverbrauch helfen. „Die Bauern brauchen Tarife, die auf die Situation auf dem Hof abgestimmt sind“, betonte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) gegenüber der „Kronen Zeitung“.

Tarife sollen um 15 bis 20 Prozent sinken

„Wir haben vor wenigen Tagen angekündigt, die gesunkenen Großhandelspreise schrittweise an unsere Kunden weiterzugeben. Der erste Schritt erfolgt mit einem maßgeschneiderten Tarif für die Landwirtschaft, die gerade in den Sommermonaten einen besonders hohen Stromverbrauch hat. Das könnte auch für andere Wirtschaftsbranchen attraktiv sein. In den kommenden Wochen werden wir Details zu den Entlastungen für unsere Haushaltskunden und Betriebe vorlegen. Wir wollen bei Neuabschlüssen Preise anbieten, die im Vergleich zu den derzeitigen Tarifen um 15 bis 20 Prozent niedriger sind. Diese Preismaßnahmen entsprechen in Summe einer Entlastung für unsere Kundinnen und Kunden in dreistelliger Millionenhöhe, der Großteil davon entfällt auf Haushalte und Wirtschaft“, erläutert Herwig Hauenschild, Geschäftsführer der EnergieAllianz Austria GmbH.

WKNÖ fordert rasches und unbürokratisches Handeln

Auch WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker begrüßt das Vorhaben der EVN. „Unsere Betriebe stehen im tagtäglichen Wettbewerb. Die Ankündigung der EVN ist daher ein dringend notwendiger und längst fälliger Schritt“, zeigt sich Ecker erfreut. Er betont außerdem: „Da unsere Betriebe seit Langem mit hohen Energiekosten zu kämpfen haben und auch der angekündigte Energiekostenzuschuss 2 noch auf sich warten lässt, kommt diese Preissenkung gerade rechtzeitig. Jetzt müssen diese Ankündigungen rasch und unbürokratisch bei den Unternehmen ankommen. Denn unsere über 114.000 Unternehmen sorgen mit ihren 650.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Wohlstand und Lebensqualität in Niederösterreich.“