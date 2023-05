Niederösterreichs beste Holzbauprojekte wurden gekürt

Vor Kurzem wurde im Rahmen einer Gala in Korneuburg der 19. niederösterreichische Holzbaupreis vom Land Niederösterreich, proHolz NÖ, der Landesinnung Holzbau und der Landwirtschaftskammer Niederösterreich vergeben. Eine Jury, bestehend aus acht Expertinnen und Experten, suchte dabei die bestumgesetzten Objekte aus 79 Einreichungen aus.

Der Holzbaupreis soll zeigen, welche wichtige Rolle Österreich im internationalen Holzbau hat. Die Holzwirtschaft habe in Niederösterreich im Jahr 2022 einen Produktionswert von rund 1,97 Milliarden Euro erreicht und beschäftige rund 19.570 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. 7.936.279 Stunden wurden in der Holzindustrie im Jahr 2022 in Niederösterreich geleistet.

„Kaum eine andere Branche hat sich in den letzten Jahren so stark weiterentwickelt wie der Holzbau. Mit hochwertigen und konstruktiven Lösungen haben sich die Holzbaubetriebe auch international einen Namen gemacht. Der Holzbaupreis präsentiert Projekte, wo Bauherrinnen und Bauherren, Planer und Holzbaubetriebe Mut zeigten, etwas Neues, Ansprechendes und Nachhaltiges entstehen zu lassen“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Holz als Baustoff im Vormarsch

Franz Schrimpl, Obmann der Holzfachberatung proHolz Niederösterreich, verweist auf die ökologischen Vorteile des Baustoffs, die „im Zeitalter der Nachhaltigkeit nicht übersehen werden dürfen“. Mittlerweile gibt es immer mehr Gebäude aus Holz und diese werden auch zunehmend größer. „Vieles spricht für Holz: Es ist leicht und Flächenpotenziale können durch Verdichtung und Aufstockung mit Holz wesentlich besser genutzt werden als mit anderen Baustoffen“, betont Schrimpl.

Landesinnungsmeister Wolfgang Huber erklärt weiters: „Keine Branche hat sich den Herausforderungen an modernes Bauen so konsequent gestellt, wie der Holzbau. Holzbaubetriebe und Planer schaffen nicht nur ästhetisch Außergewöhnliches, sie treiben auch die technischen Innovationen Jahr für Jahr voran.“

Neben diesen Vorzügen verweist Franz Fischer, Vorsitzender des Forstausschusses der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, auf einen weiteren Vorteil: „Die österreichische Waldwirtschaft liefert eine der wichtigsten Ressourcen für diesen ökologischen Lebensstil“ und „in einem Kubikmeter Holz ist knapp eine Tonne CO2 gespeichert. Die eingereichten Objekte beim diesjährigem Holzbaupreis binden mehr als 20.000 Tonnen an CO2. Angesichts dieser Zahlen ist es ein wichtiger Beitrag zur CO2-Reduktion noch stärker auf den Holzbau zu setzen.“

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Holzbaupreises Niederösterreich können sich über 10.000 Euro Preisgeld freuen. Foto: Johannes Ehn

Die vier vorgestellten Siegerprojekte können sich zusammen über 10.000 Euro Preisgeld freuen. Die Kategorie „Wohnbauten“ konnte die Wohnhausanlage Hochleitengasse/Gießhübl (Bezirk Mödling) für sich entscheiden. Das Case Study House im Tullnerfeld (Bezirk Tulln) gewann den Preis in der Kategorie „Um- und Zubau“ und der Turnsaal und Musikverein Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) überzeugte in der Kategorie „Öffentliche- und Kommunalbauten“. In der Kategorie „Nutzbau“ gewann die Kantine der Firma Starlinger.

Neben den Jurypreisen fand auch dieses Jahr wieder ein Publikumsvoting statt. Bei dem gelangten insgesamt rund 26.000 Stimmen ein. Das Objekt Feuerwehrhaus St. Aegyd (Bezirk Lilienfeld) konnte es für sich entscheiden.