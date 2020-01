„Wir müssen die besten Fachleute im Verkauf haben, und wir brauchen ein dementsprechendes Angebot.“ Davon ist Wirtschaftskammer NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl überzeugt, wenn es um den heimischen Handel geht. Daher hat die Wirtschaftskammer Niederösterreich sich dazu entschlossen, die besten unter den niederösterreichischen Handelsunternehmen zu prämieren und einen eigenen Preis, den Emporion, ins Leben zu rufen.

„Noch nie wurde so viel online gekauft“, sagt auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die bei der Preisverleihung anwesend war. „Das sollte uns schon zu denken geben, denn 60 Prozent der Online-Wertschöpfung landet im Ausland. Ich habe große Hoffnungen, was die neue Bundesregierung betrifft. Denn es gilt, hier Wettbewerbsgleichheit mit Onlineriesen herzustellen.“

68 Projekte in vier Kategorien wurden beim ersten Emporion eingereicht, der gestern, Mittwoch, im Wifi Niederösterreich verliehen wurde. Pro Kategorie wurden fünf Einreichungen nominiert. Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer NÖ, konnte drei Hauptrichtungen ausmachen, die sich in den Einreichungen zum Emporion abzeichneten: Der Begriff der Nachhaltigkeit, die persönliche Beratung und das Service sowie die Digitalisierung.

Die Preisträger:

Kategorie „Stationäre Handelsbetriebe 0 bis 10 Mitarbeiter“

Platz 1: Angela Czihak, Einzelhandel (Gaming) – Projekt „Kauf z’Haus“

Platz 2: Klara Weyerer, Einzelhandel (Mödling), Projekt „Kostenfreies Kulturprogramm“

Platz 3: Arnold Bolomsky, Einzelhandel (Zwettl), Projekt recognize“

Kategorie „Stationäre Handelsbetriebe ab 11 Mitarbeiter“

Platz 1: Adeg Walter Schmutterer (Reisenberg), Projekt „Regionale Lieferanten“

Platz 2: Spar Ewald Fiby (Neudorf bei Staatz), Projekt „Einkaufssackerlparkplatz“

Platz 3: Modehaus Kutsam (St. Valentin), Projekt „Kundenkarten App“

Kategorie „Webshops und Onlinehändler“

Platz 1: Gerhard Patak, Regionalis Onlinemarktplatz GmbH (Gerasdorf), Projekt „Plattform regionale Kleinproduzenten“

Platz 2: Gerhard Zoubek Vertriebs GmbH, Biohof Adamah (Glinzendorf), Projekt „Freundeskreis“

Platz 3: Gerwald Wessely, zeitstadt.at (Langenzersdorf), Projekt „Zeltschau-Zelte-begreifen“

Kategorie „Multichannel Anbieter“

Platz 1: Styx Naturcosmetic GmbH (Obergrafendorf), Projekt „Aus Besuchern/Kunden im Geschäft Online-Kunden machen“

Platz 2: Kastner GroßhandelsgesmbH (Zwettl), Projekt „B2B Webshop mit KI und Spracherkennung“

Platz 3: Denner GmbH (Laa/Thaya), Projekt „Wiederbefüllung von Druckerpatronen“