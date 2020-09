Als erste Messe in Österreich eröffnete in Tulln die Gartenbaumesse nach dem Lockdown ihre Pforten. Geboten wurden Blumenarrangements und Infos rund um das Thema Pflanzen und Garten – alles unter strikten Sicherheitsvorkehrungen. Die beinhalteten Einbahnregelungen, auf vier Meter erweiterte Gangbreite in den Hallen, Desinfektionsinseln und Querlüften der Hallen mit definierten Intervallen. Ein Leitsystem mit Ein- und Ausgangsbodenmarkierungen regelte den Besucherstrom. Insgesamt waren zwar 450 Aussteller vor Ort – jedoch keine aus Risikoländern.

Messe-Geschäftsführer Wolfgang Strasser zieht positive Bilanz: „Die Gartenbaumesse war für uns und die gesamte Messebranche in Österreich der ideale Neustart. Das Covid-19-Präventionskonzept hat sich bewährt.“

Dass sich das Konzept mit Sicherheitsvorkehrungen am Eingang, 20 Desinfektionsautomaten und ohne Freibereich bewährt, hofft man auch in St. Pölten. Hier erwartet die Besucher Ende September mit einigen Monaten Verspätung bei der „WISA“ alles zum Thema „Bauen und Wohnen“.

Absagen in Wieselburg und Wiener Neustadt

Ein Jahr „aussetzen“ müssen die Besucher in Wieselburg und Wiener Neustadt. Hier finden 2020 keine Messen mehr statt. „Eine Entscheidung, die uns irrsinnig schwergefallen ist, aber sie war alternativlos“, meint Werner Roher, Geschäftsführer der Wieselburger Messe GmbH. Die „Schule & Beruf“, bei der Schüler von 8. bis 10. Oktober Infos über das Berufs- und Ausbildungsangebot erhalten sollten, wird digital durchgeführt.

Die anderen Messen wurden – zum Teil, weil zu viele Aussteller abgesprungen sind – aus dem Veranstaltungskalender gestrichen. Weil selbst im ersten Quartal 2021 noch keine wesentlichen Verbesserungen erwartet werden, wurde auch die „Ab Hof“-Messe vorsorglich auf Ende April 2021 verlegt.

In Wiener Neustadt ist von den Absagen die „Haustier Aktuell“ betroffen. Sie geht, genau wie „Apropos Pferd“ oder „Vital und Genuss“, erst 2021 über die Bühne. Die einzige Messe, die wie gehabt im Kalender der Arena Nova steht, ist „Haus und Garten“ – im Februar 2021.

Unsicherheit war für viele das Problem

Überraschend kommen die Absagen für Gert Zaunbauer von der Wirtschaftskammer NÖ nicht. „Die große Herausforderung war die Unsicherheit“, erklärt er. Viele hätten sich „nicht drüber getraut“, weil nicht klar war, wie die Situation zum Veranstaltungszeitpunkt aussehen werde. Um das in Zukunft zu verhindern, fordert der Obmann der Sparte Freizeit und Sportbetriebe Planungssicherheit – „durch eine Ausfallhaftung der Republik.“ Mit Konzept seien derartige Veranstaltungen aus seiner Sicht nämlich „auf jeden Fall durchführbar“.