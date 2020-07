Nichts weniger als den Energiemarkt revolutionieren will das Nappersdorfer (Hollabrunn) Startup „eFriends“: „Strom cool machen“, wie Gründer Matthias Katt das nennt.

Seit 2018 können Privatpersonen bei ihnen Strom anbieten und kaufen, jetzt starteten sie ein Crowdinvestment, das bereits bei 250.000 Euro liegt. Wer nachhaltig Strom produziert, kann seine Überschüsse über „efriends“ anbieten. Die Kunden suchen sich also ihren Anbieter aus und umgekehrt. Katt und Co. wollen die Energiewende über die Zivilbevölkerung erreichen, denn: „Mehr Potenzial liegt in Privatinitiativen.“

Das Angebot ist nicht auf Solarstrom beschränkt, auch Biogasanlagen oder Wasserkraftwerke sind mit an Bord. Ein Vorzeigebeispiel ist die Gemeinde Hardegg, wo die Volksschule komplett durch Öko-Strom aus der Gemeinde gespeist wird.

Die Projekte gehen über Niederösterreichs Grenzen hinaus, Weinstar Leo Hillinger ist zum Beispiel im Burgenland dabei.

Das Ziel? Eine 100-prozentige Versorgung Österreichs mit Öko-Strom. Zeitweise wird bereits jetzt schon das ganze Stromnetz damit gespeist, verrät der Stromnetzbetreiber APG.