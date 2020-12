Gerade in der Vorweihnachtszeit verleiten Sonderangebote, Ratenkäufe und Aktionen nach dem Motto „Jetzt bestellen, später bezahlen“ viele Niederösterreicher zum Kauf.

Viele kaufen im Internet ein, bezahlen online oder digital im Geschäft und verlieren dadurch nur allzu leicht die Übersicht über ihre Ausgaben. Der Trend zu weniger Bargeld und mehr kontaktlosem Bezahlen trägt dazu bei. Die Schuldenfalle kann zuschnappen.

Alarmsignale für „zu viele“ Schulden

„Wenn man ständig durch ‚Loch-auf-Loch-zu’-Taktiken tricksen muss, dass man durch den Monat kommt, dann ist das eine Alarmsignal für eine nicht zu stemmende Schuldenlast“, sagt Michael Lackenberger von der NÖ-Schuldnerberatung.

Auch wenn die Mahnungen der Gläubiger mehr werden oder gar schon Schreiben von Inkassobüros und Gericht eintrudeln. Dann wird es höchste Zeit, sich die finanzielle Situation genauer anzuschauen. „Wenn man das nicht selber schafft, dann mithilfe der Schuldnerberatung“, sagt Lackenberger. Er warnt vor „ständigen Kontoüberziehungen“. Die seien ein Einstieg in die Überschuldung und „außerdem die teuersten Kredite“, so Lackenberger.

Seit 2015 steigen die Privatkonkurse in NÖ stetig an (siehe Grafik). Mit Ausnahme von 2017, wo viele Menschen aufgrund gesetzlicher Erleichterungen mit ihrem Konkursantrag zugewartet haben. Diese wurden aber 2018 nachgeholt.

Zahlen und Fakten der NÖ Schuldnerberatung Dürr

Im Vorjahr wurden 4.393 Menschen durch die NÖ-Schuldnerberatung betreut. 2020 sind es bis dato 3.435 Menschen mit einer Durchschnittsverschuldung von 67.155 pro Kopf. Lackenberger rechnet für heuer mit keinem neuen Rekord und Zahlen wie in 2018, „je nachdem, wie sich die Lockdown-Phase noch auf die Antragseröffnungen auswirkt.“

Michael Lackenberger leitet die NÖ-Schuldnerberatung. Dürr

Für 2021 aber prognostiziert Lackenberger einen Anstieg. Gründe dafür seien unter anderem die hohe Arbeitslosigkeit und der Einkommensverlust vieler Menschen durch Kurzarbeit.

Einen neuen Fernseher auf Raten viel günstiger als bei Barzahlung kaufen. Das klingt für viele verlockend. Besonders bei Technikangeboten sind die Konsumkredite und Ratenkäufe in den letzten Jahren stark angestiegen.

“Jeder sollte seine Ratenkäufe so gestalten, dass er auch im Falle eines Einkommensverlustes zahlen kann. Oder man spart vorher auf die Anschaffung an“, rät Lackenberger.

Auch Spitzenverdiener geben zuviel aus

Auch Finanzberaterin Sonja Ebhardt-Pfeiffer kennt die Gefahr der Konsumkredite. „Bei vielen Menschen ist das, was am Monatsende übrig bleibt, reiner Zufall“, sagt die Finanzberaterin vom Verband Financial Planners.

Sonja Ebhardt-Pfeiffer istFinanzberaterin. Privat

Aktionen wie Black Friday und Co. animieren aus ihrer Sicht dazu, mehr Geld auszugeben als man einnimmt. Das passiere Leuten aus allen Altersgruppen – und sogar Spitzenverdienern, die sich einen sehr teuren Lebensstil angewöhnt haben.

Die Corona-Pandemie habe bislang zwei Effekte auf die Konsumenten gehabt: Die einen hinterfragen mehr; die anderen tendieren zu mehr Konsum, weil sie beispielsweise auf Urlaub verzichten. Wichtig ist es daher, das eigene Finanzverhalten regelmäßig zu hinterfragen. „Auf alles, was man sich aus dem Ersparten nicht leisten kann, sollte man verzichten“, warnt Finanzberaterin Ebhardt-Pfeiffer.