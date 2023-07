Pro & Contra Soll die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel gesenkt werden?

Laut der WKO waren Lebensmittel zuletzt um fast 15 Prozent teurer als vor einem Jahr. Foto: Shutterstock

L ebensmittel sind in den letzten Monaten massiv teurer geworden. Vor allem Menschen, die nicht so viel verdienen, müssen beim täglichen Einkauf sparen. Wie man der Teuerung entgegenwirken kann und den Ärmsten unter die Arme greift, wird derzeit heiß diskutiert. Steuern auf Lebensmittel zu senken, hört sich nach einer schnellen und sinnvollen Maßnahme an, aber wer profitiert am Ende des Tages davon wirklich?

Pro: Sophia Grassl, Expertin für Steuerpolitik in der Arbeiterkammer Niederösterreich Sophia Grassl, Expertin für Steuerpolitik in der Arbeiterkammer Niederösterreich sagt, eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel würde den unteren Einkommensgruppen zugutekommen. Foto: Mario Scheichel, Mario Scheichel Haushalte mit geringen Einkommen geben einen höheren Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel aus und zahlen - gemessen an ihrem Einkommen - prozentuell mehr Mehrwertsteuer als Haushalte höherer Einkommen. Je mehr Geld zur Verfügung steht, desto kleiner ist der Anteil der Lebensmittel an den Gesamtausgaben. Eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel würde deswegen gerade den unteren Einkommensgruppen zugutekommen. Oft wird argumentiert, es gäbe bessere Möglichkeiten zur Abfederung der Teuerung, doch Mehrwertsteuersenkungen haben einen großen Vorteil: Sie sind sozial treffsicher und schnell bzw. einfach umsetzbar. Gerade jetzt braucht es dringend Maßnahmen, um den Menschen einen leistbaren Zugang zu lebensnotwendigen Gütern zu ermöglichen. Letztendlich hängt die Wirkung einer Mehrwertsteuersenkung aber davon ab, in welchem Ausmaß diese in Form niedrigerer Preise an die Endverbraucher auch wirklich weitergegeben wird. Dafür braucht es ein strenges Monitoring, um sicherzugehen, dass die Preissenkungen auch tatsächlich bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommen. Contra: Ludwig Strohner, Leiter des Forschungsbereichs Öffentliche Finanzen bei EcoAustria - Institut für Wirtschaftsforschung Ludwig Strohner, Leiter des Forschungsbereichs Öffentliche Finanzen bei EcoAustria, ist der Meinung, dass eine Senkung der Mehrwertssteuer auf Lebensmittel den inflationsbremsenden Effekt sogar eher dämpfen würde. Foto: Foto Weinwurm GmbH, Foto Weinwurm GmbH. Eine Mehrwertsteuersenkung in Österreich mag verlockend erscheinen, doch ist diese Maßnahme nicht treffsicher, denn sie entlastet alle Verbraucher gleichermaßen. Bei einer breitflächigen Senkung der Mehrwertsteuer wird die Nachfrage stimuliert. Sie löst einen Nachfrageschock aus. Der angestrebte inflationsbremsende Effekt würde dadurch deutlich gedämpft werden. Zudem besteht die Gefahr, dass die Maßnahme politisch nur schwer wieder rückgängig zu machen ist und wachstumshemmende Steuern die Lücke finanzieren müssen. Eine treffsicherere Methode wäre beispielsweise die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge. Würde man bei den Lohnnebenkosten ansetzen, werden die Produktionskosten gesenkt, welche derzeit die großen Preistreiber sind. Eine andere Möglichkeit sind Einmalzahlungen an besonders betroffene Gruppen und niedrige Einkommensbezieher. Diese Maßnahme ist sehr treffsicher, da diese Personen über die Familienbeihilfe oder die Arbeitslosenversicherung herausgefiltert und direkt unterstützt werden könnten.

