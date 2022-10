Pro & Contra Sollte man Arbeitslosengeld und Notstandshilfe an Inflation anpassen?

PP Paloma Pöltinger

Viele Sozialleistungen sollen an die Inflation angepasst werden, das Arbeitslosengeld und die Notstandsbeihilfe betrifft das nicht. Foto: Oyls/shutterstock.com

D ie Inflation ist in Österreich im September in den zweistelligen Bereich geklettert. Zur Abfederung der Teuerungen sollen ab dem nächsten Jahr die Familienbeihilfe und weiteren Sozialleistungen jährlich an die Inflationsrate angepasst werden. Das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe betrifft das nicht. Zurecht?