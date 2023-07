Braucht es eine Mobilitätsprämie, um Jobsuchende zum Umzug zu bewegen?

Matthias Strunz ist für die Einführung einer Mobilitätsprämie. Foto: privat

PRO: Matthias Strunz, Geschäftsführer der Gaststätte Figl im St. Pöltner Stadtteil Ratzersdorf und Obmann des Vereins stp*Gastro:

Wenn irgendwo Arbeitskräfte gebraucht werden, sollte man zusehen, dass man sie an diesen Ort bekommt. Ich finde die Idee, dass Menschen, die für einen Job übersiedeln, künftig eine steuerfreie Mobilitätsprämie erhalten sollen, daher gut – auch als Gastronom in Niederösterreich.

Die Sorge, dass Arbeitskräfte in Mangelberufen wie der Gastronomie aus dem Osten Österreichs durch die Prämie in den Westen des Landes abwandern, teile ich nicht. Wir suchen in der Gaststätte Figl in St. Pölten-Ratzersdorf zurzeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bekommen aber auch Bewerbungen. Die Lage hat sich etwas entspannt. Wenn wir dann einmal in Ostösterreich wieder mehr Bedarf an Arbeitskräften haben, sollten sie natürlich genauso aus dem Westen zu uns kommen. Entscheidend finde ich es, dass die Menschen dort hinkommen, wo sie gebraucht werden.

Wichtig ist mir nur, dass man jeglichem Betrug einen Riegel vorschiebt. Die Prämie darf nicht ausgenutzt werden.

Johannes Scheiblauer hält vom Vorschlag einer Mobilitätsprämie nichts. Foto: Bernhard Raab

KONTRA: Johannes Scheiblauer, Geschäftsführer des Relax-Ressorts Kothmühle in Neuhofen an der Ybbs und Landesvorsitzender der Österreichischen Hoteliervereinigung

Eine „Prämie“ für den Umzug? Gute Idee, Geld wirkt immer – oder fast: 2008 gab es das schon, mangels Nachfrage (2012 wurden elf Übersiedlungen gefördert) nur bis 2016. Mit freilich höchstens 4.600 Euro. 20.000 Euro steuerfrei dazu überzeugen sicher – oder beflügeln die Kreativität, wenn sich ein neuer Meldezettel echt auszahlt.

Ein Wirtschaftsforscher kann leicht eine Prämie ausloben, wenn der Arbeitgeber sie zahlt und das Risiko auf sich nimmt. Denn, ob und wie der das bereits in den Umzug investierte Geld zurückbekommt, wenn der Bewerber doch nicht zum Dienst erscheint (weil er erkrankt ist, zwischenzeitlich anderswo beschäftigt oder man einfach nicht zusammenkommt), sorgt den Wirtschaftsforscher wenig.

Freilich kann man das noch einmal versuchen. Oder man greift auf Bewährtes zurück und „aktiviert die Arbeitsmarktreserven“ vor Ort. Baut die Kinderbetreuung aus, in Tourismusregionen vielleicht sogar über die klassischen Bürozeiten hinaus. Davon hätten alle was und keiner müsste siedeln.