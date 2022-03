Braucht es eine verpflichtende Frauenquote?

Pro: Isabella Stickler, Obfrau von Alpenland in St. Pölten Gründerin der Werbeagentur SProduction in Himberg

Isabella Stickler Foto: Marius Höfinger

Zwei Herzen schlagen bei diesem Thema in meiner Brust: Grundsätzlich sollte es im Eigeninteresse jedes Unternehmens sein, gemischte Führungsteams zu besetzen, losgelöst von einer gesetzlichen Verpflichtung. Denn ich bin der Überzeugung, dass diese erfolgreicher sind und es sich kein Unternehmen leisten kann, auf das Potenzial von Frauen zu verzichten. Das ist nicht nur wichtig für den Wirtschaftsstandort Österreich, sondern vor allem für unsere nächsten Generationen.

Aufgrund der Tatsache, dass von 2011 bis 2021 in den Top-200-Unternehmen Österreichs sich der Frauenanteil in den Geschäftsführungen von 4,4 Prozent auf nur neun Prozent gesteigert hat, wäre die Quote ein Hebel, um Diversität zu beschleunigen. Daher bin ich der Meinung, dass es bei gleichbleibend langsamem Fortschreiten notwendig ist, mittels Quote einen Handlungsdruck zu erzeugen.

Kontra: Vera Sares, Gründerin der Werbeagentur SProduction in Himberg

Vera Sares Foto: C. Trappenberg

Um es mehr Frauen zu ermöglichen in Führungspositionen aufzusteigen, bedarf es keiner verpflichtenden Frauenquote.

Sehr viel entscheidender sind ein breiter gesellschaftlicher Bewusstseinswandel sowie Rahmenbedingungen, die es Frauen mit Betreuungspflichten optimal ermöglichen, Führungspositionen auf allen Ebenen wahrzunehmen – wobei hier ganz grundsätzlich daran zu erinnern ist, dass Kinder Eltern haben, also auch Väter und nicht nur Mütter.

Überdies haften Quoten immer auch drohende Vorwürfe an, eine Position nicht aufgrund von Qualifikation und Berufserfahrung erhalten zu haben, sondern aufgrund eines persönlichen Merkmals, konkret des Geschlechts. Das haben wir Frauen nicht verdient und nicht nötig. Denn wir haben in Niederösterreich ganz hervorragend qualifizierte Frauen und insbesondere auch Unternehmerinnen.