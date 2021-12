Handel sperrt am Sonntag vor Weihnachten auf: Richtige Entscheidung?

Pro: Hannes Grubner, Leiter des Einkaufszentrums City Center Amstetten

Hannes Grubner D. Schwarz-König

Das Flanieren, um nach Geschenken Ausschau zu halten, gehört für mich genauso zur Vorweihnachtszeit wie duftende Kekse.

Dass uns der vierte Lockdown genau zum Start des für den stationären Handel so wichtigen Weihnachtsgeschäfts trifft, ist sehr hart. Wir hoffen, dass unser Center am 13. Dezember wieder vollständig öffnen kann, um zumindest einen Teil des Weihnachtsgeschäfts aufzuholen.

Ja, ich bin für eine temporäre Sonntagsöffnung vor Weihnachten nach dem Lockdown, da wir so vielleicht die Umsatzverluste ein wenig wettmachen können und dem Onlinehandel nicht kampflos das ohnehin ungleiche Spielfeld überlassen müssen. Wir sind nach den letzten 21 Monaten bereits darin geübt, höchste Sicherheitsvorkehrungen professionell umzusetzen, um den Besucherinnen und Besuchern ein absolut sicheres Einkaufen zu ermöglichen.

Kontra: Franz Sedlmayer, Vorsitzender der kath. ArbeitnehmerInnen Diözese St. Pölten

Franz Sedlmayer privat

Nein. Die Adventsonntage dürfen auch heuer keine Shoppingtage werden. Eine Gewährung einer Ausnahme ist gefährlich, da damit die allgemeine Sonntagsöffnung wieder von Wirtschaftsvertretern gefordert werden wird.

Es ist gut, dass in der NÖ Landesverfassung der Schutz des Sonntags fest verankert ist, als sinnvoll und notwendig für die Gesellschaft und jeden einzelnen: Zeit haben für Familie, Kinder, Partner, Verwandte, Freunde und für sich selbst. Denn trotz Lockdown sind viele Handelsangestellte in existenzsichernden Branchen wie Lebensmittel von Montag früh bis Samstag abends im Einsatz, erfüllen acht Stunden oder mehr am Tag Kundenwünsche, setzen Vorgaben der Chefs um und halten ohrenbetäubende Hintergrundmusik aus.

Sonntage sind eine wohltuende Abwechslung zur Einstimmung auf das Kommen Jesu. Es so machen können wie Gott, Mensch werden.