Pro & Kontra Kann ein NÖ-Skigebiet auf den Einsatz von Schneekanonen verzichten?

Symbolbild Foto: Smit/Shutterstock.com

M it dem Verzicht auf Kunstschnee könnte diesen Winter ein erheblicher Anteil an Energie eingespart werden. Aber funktioniert ein Skibetrieb in NÖ noch ohne Schneekanonen?

Andreas Hanger, Ehrenamtlicher Geschäftsführer der Forsteralm Betriebs GmbH Obmann-Stv. der Skischule Naturfreunde am Jauerling

Diese Frage muss man differenziert beantworten. Skigebiete und Liftanlagen, die für die regionale Wirtschaft (Hotels, Gasthöfe, Ski-Verleih usw.) als Wertschöpfungsmotoren sehr wichtig sind, werden auch in der nächsten Saison kaum auf Kunstschnee bzw. Schneekanonen verzichten können. Bei kleineren Skigebieten wie etwa der Forsteralm im Ybbstal ist die großflächige Produktion von Kunstschnee allerdings nicht zu argumentieren. Einerseits geht es um eine Vorbildwirkung beim Stromsparen und andererseits müssten die hohen Stromkosten auf die Kartenpreise aufgeschlagen werden. Damit wird das Skifahren für viele Familien nicht mehr leistbar. Ein Kompromiss könnte sein, die Produktion von Kunstschnee auf wenige Flächen des Skigebiets zu beschränken und beim Großteil der Liftanlagen auf Naturschnee zu setzen.

Josef Nothnagl, Obmann-Stv. der Skischule Naturfreunde am Jauerling

Um die Saisonopenings, vor allem in niedriger gelegenen Skigebieten, terminlich einhalten zu können, wird man auch in diesem Jahr auf Schneekanonen angewiesen sein. Die Openings wetter- bzw. witterungsabhängig zu machen, würde ein massives Umdenken bei den Betreibern sowie der Bevölkerung erfordern. Diese sind die frühen Saisonbeginne gewohnt und wollen auch bei wenig Naturschnee weiter ihren geliebten Wintersport betreiben. Durch spätere oder überhaupt keine Öffnungen gäbe es natürlich auch massive finanzielle Einbußen, sowohl bei den Liftbetreibern als auch bei den Skischulen. Ein gänzliches Weglassen der Schneekanonen ist somit nicht mit dem wirtschaftlichen Gedanken vom Profit zu vereinbaren. Ich vertrete mit dieser Meinung keine Gesellschaften oder Vereine, sondern das ist meine persönliche Ansicht.

Wegen Energiekrise Schneekanone „stark einschränken": Forsteralm setzt auf Naturschnee