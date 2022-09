Preisexplosion: Muss der Staat Unternehmen vor der Pleite retten?

Werbung

Jakob Sturn, Ökonom am sozialliberalen Momentum Institut

Jakob Sturn Foto: Pertramer

Die Industrie ist das Herz der Wirtschaft. Doch ihre Energiekosten explodieren. Unternehmen mit hohem Verbrauch leiden. Gut bezahlte Arbeitsplätze, hohe Wertschöpfung sind in Gefahr. Der Staat darf hier unter die Arme greifen.

Unter strengen Bedingungen: Erstens brauchen wir eine Rückforderungsklausel: Wer Geld bekommt, aber trotzdem Gewinne schreibt, muss es zurückzahlen. Bei großen Unternehmen ist eine staatliche Beteiligung nötig, kein Zuschuss oder Kredit. Damit nicht die Verluste auf die Vielen verteilt werden, während Gewinne nur bei wenigen anfallen.

Zweitens muss eine Standortgarantie sicherstellen, dass Unternehmen nicht mit Hilfsgeldern ihre Produktion ins Ausland verlagern.

Drittens: Keine Senkung der Steuern auf Unternehmensgewinne ab 2023. Denn zahlen muss auch wer.

Barbara Kolm, Präsidentin des Friedrich A. v. Hayek-Instituts

Barbara Kolm Foto: OeNB

Nein, weder müssen noch sollen. Zwar ist die Situation vieler Unternehmen nicht selbstverschuldet, sondern Folge langfristigen politischen Versagens und externer Schocks. Es wäre ungerecht, Unternehmen nun nicht zu retten.

Aber: Erstens rettet nicht der Staat, sondern der (zukünftige) Steuerzahler, der damit noch höher belastet wird.

Zweitens wird, falls das benötigte Geld neu geschaffen wird, die Inflation zusätzlich befeuert.

Drittens werden dadurch notwendige Anpassungen und Bereinigungen verhindert, was den allgemeinen Wohlstand zusätzlich bedroht. Kapital, Know-how, Arbeitskraft: All das muss bei einem Konkurs nicht verloren gehen. Es ist sicherzustellen, dass diese Ressourcen in Zukunft bestmöglich eingesetzt werden können: Durch Deregulierung, niedrige Abgaben und eine Kultur des Unternehmertums.