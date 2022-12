Sind Eintrittspreise bei Adventmärkten gerechtfertigt?

Werbung

Philipp Stein, Geschäftsführer Grafenegg Foto: Lukas Beck

PRO: Philipp Stein, Geschäftsführer Grafenegg

Natürlich stellt sich die Frage: Wieso Eintritt bezahlen, wenn es anderswo gratis ist? Doch um die Rechnung richtig zu machen, muss man das Gesamtpaket betrachten: Beim Grafenegger Advent ist im Eintrittspreis von 9€ für Erwachsene einiges enthalten: Der „ORF NÖ Advent der Stars“ etwa bringt zweimal täglich Publikumslieblinge in die Reitschule und das vielfältige Familienprogramm mit Nikoloumzug, Kinderkonzerten und Bastelworkshops ist ebenfalls inkludiert. Außerdem verwandelt sich das gesamte Areal auch in eine Wunderwelt mit Drehorgelmusik und Turmbläsern. Um Familien nicht zu belasten, habe Kinder bis zu 12 Jahren freien Eintritt. Und wer sich eine Karte für die Weihnachtskonzerte am Wochenende oder das Niederösterreichische Adventssingen kauft, kann den Grafenegger Advent gratis besuchen. Wir haben uns also bemüht, ein faires und transparentes Preismodell zu entwickeln, das zumindest einen Teil der Kosten deckt, ohne auf Gewinn abzuzielen. Kurzum: es gibt kein Kleingedrucktes.

Walter Hanzmann, Pressesprecher Stift Klosterneuburg Foto: Privat

KONTRA: Walter Hanzmann, Pressesprecher Stift Klosterneuburg

Nach den ersten Betriebstagen des Lichter-Gartens und Advent-Markts, die von zahlreichen Besuchern begeistert angenommen wurden, reagieren wir jetzt auf deren Wunsch, den Advent-Markt kostenfrei zugänglich zu machen. Der Wunsch, den Advent-Markt ohne Eintrittsgebühr zu öffnen, aber auch die Wegbeschilderung nachzubessern, haben wir selbstverständlich ernst genommen. „Der Advent-Markt am Stiftsplatz ist daher ab sofort ohne Eintrittsticket zu genießen“, so Matthias Hofmeister-Kiss, Kulturleiter Stift Klosterneuburg. Der Lichter-Garten, der sich zwischenzeitlich großer Beliebtheit erfreut, ist weiterhin mit Eintrittsticket zu begehen