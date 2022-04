Pro & Kontra Sollen Gaslieferungen aus Russland gestoppt werden?

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Symbolbild Foto: Victoria Viper B/Shutterstock.com

D er Krieg in der Ukraine hat erneut Österreichs Abhängigkeit vom russischen Gas gezeigt. Diskutiert wird nun, was für und was gegen ein Gas-Embargo spricht.

Werbung Reinhold Christian, Geschäftsführender Präsident Forum Wissenschaft & Umwelt Reinhold Christian, Geschäftsführender Präsident Forum Wissenschaft & Umwelt. Foto: Forum W & U Foto: Forum W & U Putins Krieg und die abscheulichen Kriegsverbrechen in der Ukraine verlangen nach schärfsten Sanktionen gegen Russland und hilfreicher Solidarität für die Ukraine. Ein Importstopp für Erdgas trifft Russland sicher stärker als die Konfiszierung einiger Jachten. Vorübergehend schafft das freilich auch bei uns Probleme – von der Industrie bis zur privaten Lebensführung. Das rechtfertigt aber kein Wegschauen und „Weiter wie bisher“! Es braucht vielmehr einen wohlüberlegten Ausstiegsplan. Energieeffizienz („besser leben mit weniger Energie“) und Ausstieg aus fossilen Energien brächten Vorteile für uns alle, für Klima und Umwelt. Sie sind längst überfällig. Ein Embargo gegen Russland müsste zunächst auch Importe aus anderen Ländern vorsehen, könnte aber – umsichtig gemacht – Schwung in die bisher absolut unzureichende Klimapolitik bringen. Thomas Salzer, Präsident der Industriellen Vereinigung Niederösterreich Thomas Salzer, Präsident der Industriellen Vereinigung Niederösterreich. Foto: David Schreiber Foto: David Schreiber Nein, ein Gasembargo würde Österreich mehr schaden und Russland bzw. Putin nicht stoppen – im Gegenteil: Es heizt die Stimmung weiter an und gefährdet Europa massiv. So sehr sich Unternehmen die Unabhängigkeit von russischem Gas wünschen, müssen wir ehrlich sagen: Es gibt keine kurzfristigen Alternativen. Ein Gasembargo würde zu Produktionseinstellungen und zu Massenarbeitslosigkeit führen. Die EU muss alles daransetzen, um Frieden zu stiften, statt Öl ins Feuer zu gießen. Österreich muss konkrete Pläne umsetzen, um die Abhängigkeit von russischem Gas in den nächsten Jahren zu reduzieren. Das bedeutet: Bau neuer Pipelines und Gasterminals, aber auch raschere Genehmigung neuer Kraftwerke. Ein sofortiger Gasboykott führt jedoch zu einer Rezession, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben, und kann diesen grausamen Krieg leider nicht beenden.