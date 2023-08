Sollen Gasthäuser die Herkunft ihrer Lebensmittel kennzeichnen müssen?

Pro: Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich

Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ meint, die Qualität die österreichische Landwirtinnen und Landwirte liefern, solle auch am Teller erkannt werden können. Foto: Philipp Monihart, Philipp Monihart

Für uns in der Landwirtschaft ist die Transparenz der Herkunft der Lebensmittel - im Handel und in der Außerhausverpflegung - seit Jahren eine zentrale Forderung. Auch neun von zehn Konsumentinnen und Konsumenten wünschen sich das.

Die österreichischen Landwirtinnen und Landwirte arbeiten unter strengsten Qualitätsauflagen, die strikt und laufend kontrolliert werden. Diese Qualität auf höchstem Niveau soll auch am Teller erkannt und honoriert werden.

2016 haben wir mit „Gut zu wissen“ ein freiwilliges aber kontrolliertes System für Großküchen eingeführt. Nun setzt die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in den Kantinen am 1. September einen weiteren wichtigen Meilenstein.

Schritt für Schritt soll das auch auf die Gastronomie ausgeweitet werden. Da Wirte aber derzeit rechtlich nicht verpflichtet sind, die Herkunft der Lebensmittel anzugeben, werden wir als Landwirtschaftskammer Wirte vor den Vorhang holen, die freiwillig und seriös die Herkunft ihrer Lebensmittel ausloben, so wie das die AMA Marketing mit den Genuss Regions-Wirten vorzeigt. Denn es gibt schon jetzt viele Wirte, die gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten sowie den Konsumentinnen und Konsumenten für Transparenz und regionale Qualität stehen.

Kontra: Mario Pulker, Obmann der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Niederösterreich

Mario Pulker, Obmann der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer NÖ meint, weil die heimische Landwirtschaft den Bedarf an Lebensmitteln wie Fleisch, Milch und Eiern nicht zur Gänze abdecken könne, würde eine Verpflichtung zur Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie zu einer Verknappung und damit zu einem Preisanstieg führen. Foto: Steppenseestudio, STEPPENSEESTUDIO

Für die vielen kleinen Gastronomiebetriebe in Österreich würde eine derartige Verpflichtung eine weitere enorme bürokratische Hürde bedeuten. Statt neuerlicher Belastungen sollte stärker auf funktionierende freiwillige Modelle zur Herkunftskennzeichnung gesetzt werden. Denn aktuell ist die heimische Landwirtschaft gar nicht in der Lage, den Bedarf in allen Bereichen der Lebensmittelversorgung zu decken.

Wenn die Verfügbarkeit der heimischen Produkte nicht gegeben ist, führt eine Verpflichtung zwangsläufig zu einer weiteren Verknappung und einen damit verbundenen allgemeinen Preisanstieg. Die Herkunft allein sagt zudem nichts darüber aus, wie ein Tier gehalten oder wie ein Lebensmittel produziert wird.

Am Ende entscheidet jedenfalls immer der Gast. Besteht eine erhöhte Nachfrage der Gäste nach heimischen Produkten und die Bereitschaft, sich diese auch zu leisten, werden diese in der Gastronomie auch angeboten.