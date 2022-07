Sollen Klimaanlagen heuer besser ausgeschaltet bleiben?

Werbung

Johannes Wahlmüller, Klima- und Energieexperte Global 2000

Johannes Wahlmüller Klima- und Energieexperte Global 2000 Foto: Wyckoff Foto: Wyckoff

Hitzewellen kommen früher und häufen sich. Verständlich, dass viel über richtiges Kühlen nachgedacht wird. Doch mit der Hitze steigt auch der Stromverbrauch, weil Klimageräte wahre Stromfresser sind. Deshalb werden nun Gaskraftwerke verstärkt betrieben, was hohe CO 2 -Emissionen und weniger Einspeicherung von Gas als Krisenvorsorge zur Folge hat. Energiesparend Kühlen ist deshalb gerade jetzt so wichtig. Das heißt Beschattung, Lüften in Morgen- und Abendstunden und die Verwendung von energiesparenden Ventilatoren. Und wenn schon ein Klimagerät angeschafft wurde, dann bitte nur einschalten, wenn unbedingt notwendig, und nicht gleich die eigene Wohnung in einen Kühlschrank verwandeln. Das entlastet auch die Geldbörse. Kühl durch den Sommer, natürlich, aber bitte möglichst energiesparend.

Dina Vozikis-Petalas, Abteilungsleiterin Arbeitsinspektorat NÖ

Dina Vozikis-Petalas, Abteilungsleiterin Arbeitsinspektorat NÖ. Foto: AI NÖ Foto: AI NÖ

Angemessene raumklimatische Verhältnisse sind sehr wichtig für das Wohlbefinden der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und wirken sich auf die Leistung und Produktivität aus. Die Arbeitsstätten-Verordnung enthält die Vorgabe, dass in der warmen Jahreszeit die Lufttemperatur 25 Grad C in Arbeitsräumen nicht überschreiten soll, wenn eine Klima- oder Lüftungsanlage vorhanden ist. Die Regulierung der Temperatur muss auf die jeweilige Situation abgestimmt sein und hängt in Arbeitsräumen von den unterschiedlichsten Faktoren ab, wie dem Ort der Tätigkeit, der Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit, der körperlichen Aktivität, der Bekleidung, oä. Daher sollte, wenn in einem Betrieb eine Klimaanlage vorhanden ist, diese im Sommer zur entsprechenden Absenkung der Raumtemperatur in Arbeitsräumen verwendet werden.