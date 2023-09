Sollen Millionärinnen und Millionäre künftig stärker besteuert werden?

Pro: Margit Schratzenstaller-Altzinger, Ökonomin und Steuerexpertin beim Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)

Margit Schratzenstaller-Altzinger, Ökonomin beim WIFO, sagt, dass eine Erbschaftssteuer ein geeignetes Mittel wäre, um mehr Gleichgewicht herzustellen, indem man gleichzeitig die Steuern auf Arbeit senken könnte. Foto: Alexander Müller, Alexander Mueller

Steuern auf Vermögen werden in Österreich wenig genutzt. Nur gut zwei Prozent tragen sie zu den gesamten Abgabeneinnahmen bei – in der EU ist es das Zweieinhalbfache. Dafür wird Arbeit in Österreich deutlich höher besteuert.

Höhere Steuern auf Vermögen und die Entlastung der Arbeit mit den zusätzlichen Einnahmen würden das Abgabensystem beschäftigungsfreundlicher machen. Gleichzeitig könnte die Chancengleichheit gestärkt werden. Daher sollte die Erbschaftssteuer wieder reaktiviert werden. Sie kann weniger verwaltungsaufwändig erhoben werden als eine allgemeine Vermögenssteuer und verursacht geringere Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen. Hohe Freibeträge könnten für eine gezielte Besteuerung hoher Erbschaften sorgen.

Weil die Vermögen und damit die Erbschaften hoch und ungleich verteilt sind, dürfte die Erbschaftssteuer auch langfristig eine ergiebige Einnahmequelle sein. Insgesamt wäre eine Erbschaftssteuer somit ein wichtiges Element eines zukunftsfesten Steuersystems.

Kontra: Michaela Roither, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV NÖ)

Michaela Roither von der IV NÖ ist der Meinung, dass eine stärkere Besteuerung von Vermögen nicht die erhofften Effekte bringen wird. Foto: Georg Wilke, Georg Wilke

Österreich hat nicht zu viele „Reiche“, sondern wir haben zu wenige Menschen in der Mitte der Gesellschaft, die sich mit ihrem Verdienst Vermögen aufbauen können. Wir brauchen also insgesamt nicht mehr, sondern weniger Steuern, vor allem im Interesse der Bevölkerung und des Wirtschaftsstandortes.

Die Vermögenssteuer wurde 1994 von den Sozialdemokraten aus guten Gründen abgeschafft – und das nicht nur in Österreich: Die EU-Staaten Deutschland, Niederlande, Finnland, Luxemburg und Schweden folgten damals dem österreichischen Beispiel. Eine Neueinführung veralteter Konzepte bringt uns kaum weiter und belastet unnötig Wirtschaft und Leistungsträger in unserem Land. Sie trifft neben Bürgern und Unternehmern nämlich vor allem auch die Landwirte und Bauern.

Es stimmt auch nicht, dass wir mit einer Vermögenssteuer die Gesellschaft gerechter machen oder den Staatshaushalt sanieren – vielmehr wird dadurch der gläserne Bürger Realität und der hohe bürokratische Aufwand bei verhältnismäßig geringem Steueraufkommen trägt auch nicht wirklich dazu bei, öffentliche Budgets nachhaltig zu sanieren.