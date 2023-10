Pro & Kontra Sollten wir alle zu Fleischersatz-Produkten greifen?

Weltweit wurden im Jahr 2021 insgesamt 360 Milliarden Kilo Fleisch gegessen. Foto: Unsplash, Ivan Cajina

W ie aus einer weltweiten Studie von „Our World in Data“ hervorgeht, hat sich der Fleischkonsum auf unserem Planeten in den vergangenen 33 Jahren verdoppelt. 900.000 Rinder werden pro Tag geschlachtet und anschließend verzehrt. Obwohl in Österreich stetig weniger Tiere auf den Tisch kommen, liegt der Pro-Kopf-Verbrauch dennoch bei 77,8 Kilogramm. Sollten wir alle zu mehr Fleischalternativen greifen, um den Fleischkonsum einzudämmen?