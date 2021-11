Spirulix Algen-Müsli zum weltweit besten Snack gekürt

Spirulix zaubert aus Spirulina, einer der nährstoffreichsten Pflanzen & Mikroalgen der Welt, jede Menge leckere Snacks & Lebensmittel, um gesunde Ernährung supereinfach zu machen.

Vor allem die Themen Nachhaltigkeit, Regionalität & Qualität stehen dabei für das grüne Food-Startup im Zentrum. Um das gewährleisten zu können, betreibt Spirulix seit 2015 mitten in Niederösterreich in einem kleinen Ort namens Reidling eine eigene Algenfarm!

Von Knuspermüsli über Cracker, Nougat bis hin zu Nahrungsergänzung – Ein gutes Gewissen hat noch nie so gut geschmeckt.

Über V-Label:

V-Label ist die weltweit führende vegane und vegetarische Handelsmarke in den Bereichen Lebensmittel und Kosmetik. Als international anerkannte Marke, die 1996 eingetragen wurde, ist V-Label in 50 Ländern vertreten, in denen mehr als 40.000 Produkte als vegetarisch oder vegan zertifiziert wurden.