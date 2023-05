Spritpreise bleiben im Sommer stabil und unter Vorjahresniveau

Im Sommer 2022 mussten Autofahrer wegen der hohen Preise an den Zapfsäulen zweimal überlegen, ob sie die Reise in den Urlaub antreten. Vorausgesetzt es passiert nichts Unvorhergesehenes, werden die Kosten für Benzin und Diesel in der Reisezeit diesen Sommer in etwa auf dem aktuellen Niveau und damit deutlich unter dem von 2022 bleiben, sind sich ARBÖ, ÖAMTC und der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) einig.

„Es gibt im Moment keine Anzeichen dafür, dass die Spritpreise stark nach oben oder unten gehen werden“, sagt Martin Grasslober, Verkehrswirtschaftsexperte des ÖAMTC, auf Basis der jetzigen Lage. Auch beim ARBÖ rechnet man weiterhin mit Preisen von 1,40 Euro bis 1,50 Euro pro Liter. Im Juni und Juli 2022 waren es noch bis zu zwei Euro pro Liter gewesen. „Wir gehen nicht davon aus, dass es einen großen Sprung geben wird, wobei die Spritpreise an den Hauptverkehrsrouten, zum Beispiel an Autobahn-Tankstellen, leicht anziehen werden“, erklärt ARBÖ-Pressesprecher Sebastian Obrecht.

Es muss zu Ferienbeginn nicht zwingend teurer werden

Aufgrund der verstärkten Nachfrage im Sommer kann es zu einer geringfügigen Spritpreiserhöhung in Österreich und seinen Nachbarländern kommen. Das muss aber nicht so sein. Expertinnen und Experten des VCÖ werteten die Preisentwicklung zwischen 2014 bis 2019 aus - wegen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine sind die letzten Jahre nicht mit heuer zu vergleichen - und stellten die Kosten von Mitte Mai und Anfang Juli gegenüber.

„Es hat drei Jahre gegeben, in denen der Preis für Eurosuper Anfang Juli im Schnitt um vier Cent höher war als Mitte Mai, aber auch drei Jahre, in denen der Preis um ebenfalls vier Cent niedriger war“, erklärt Christian Gratzer, Pressesprecher des VCÖ. Ähnliches gelte für Diesel. Daher erwartet auch der VCÖ, „dass die Benzin- und Dieselpreise zu Ferienbeginn etwa auf dem Niveau wie jetzt liegen werden.“

Pro Tankfüllung können bis zu 30 Euro gespart werden

(Mehr-)Kosten könne man jedenfalls durch spritsparendes Fahren kompensieren, betont Gratzer. Das bedeutet, zu gleiten statt zu rasen, vorausschauend und gleichmäßig zu fahren und rasch in den nächsten Gang zu schalten. Nachdem Dachboxen den Verbrauch erhöhen, ist es sinnvoll, sie abzumontieren, wenn sie nicht gebraucht werden.

Auch Obrecht hat einen Tipp für Autofahrerinnen und Autofahrer: Preisvergleiche. „Es kann sein, dass sich die günstigste und die teuerste Tankstelle um 50 bis 55 Cent pro Liter unterscheiden - zum Beispiel an einer Tankstelle im Landesinneren und einer auf der Autobahn.“ Je nach Tankvolumen des Fahrzeugs können auf diese Weise zwischen 20 und 30 Euro pro Tankfüllung gespart werden.

Diesel wird billiger als Benzin bleiben

Im Vergleich zum vergangenen Jahr gibt es im Moment keinen Engpass an Benzin und Diesel, weshalb die Treibstoffpreise stabil sind. Preissprünge können aber nie ausgeschlossen werden. Absehbar ist hingegen, dass Diesel günstiger bleiben wird als Benzin, wie Gratzer und Obrecht meinen.

Vor einigen Monaten war das umgekehrt, weil die Raffinerie in Schwechat nicht voll funktionsfähig war und mehr Diesel nach Österreich importiert werden musste. Dazu kam, dass der Rhein 2022 zeitweise so wenig Wasser führte, dass die Tankschiffe nicht so schwer wie üblich beladen werden konnten und daher weniger Diesel ankam.

Tanken in Italien und Kroatien

In Italien und Kroatien, den beiden beliebtesten Urlaubsreisezielen der Österreicherinnen und Österreicher, kostet Eurosuper jetzt deutlich weniger als zu Beginn der Sommerferien 2022: In Italien um rund 25 Cent pro Liter, in Kroatien um ca. 48 Cent pro Liter. Und in Österreich, wo der Preisunterschied sogar 53 Cent pro Liter beträgt, ist er günstiger als in Nord-, Süd- und Westeuropa. In Italien zahlt man für einen Liter Eurosuper aktuell im Durchschnitt 1,812 Euro, in Kroatien 1,367 Euro.

Auch der Dieselpreis ist in Italien (minus 37 Cent/Liter), Kroatien (minus 57 Cent/Liter) und in Österreich (minus 58 Cent/Liter) verglichen mit dem Beginn der Sommerferien 2022 deutlich gesunken. Diesel kostet in Österreich weniger als im EU-Schnitt und viel weniger als in Nord- und Westeuropa. Ein Liter Diesel ist in Italien momentan um durchschnittlich 1,654 Euro zu haben, in Kroatien um 1,373 Euro.