Straßensanierungsmaßnahmen, Spurergänzungen, Sicherung von Eisenbahnkreuzungen, Instandhaltung und Ausbau von Radwegen sowie Planung und Bau von Umfahrungen. Insgesamt werden heuer 640 Bauvorhaben auf Niederösterreichs Straßen realisiert.

Allein 35 Millionen Euro fließen 2019 in Umfahrungsprojekte. Insgesamt werden 303 Millionen Euro von Land und Asfinag in Baumaßnahmen an den Straßen investiert – 113 Millionen Euro davon kommen vom Land.

Karte: ARGE Kartografie; Foto: xiao yu/Shutterstock.com; , NÖN-Grafik: Bischof

Bei der Größe des Flächenbundeslands Niederösterreich wundert die hohe Anzahl an Bauprojekten in diesem Jahr nicht: 13.600 Kilometer umfasst das niederösterreichische Straßennetz. Das entspreche in etwa der Distanz zwischen Wien und Kapstadt, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (VP).

In Niederösterreich gibt es abgesehen vom Straßennetz noch 4.530 Brückenbauten, 400 Kreisverkehre und 1.000 Ampelanlagen, die es instandzuhalten gilt. Durch die diesjährige Investition in das Straßennetz jedenfalls sollen die Verkehrssicherheit erhöht und die Lebensqualität gesteigert werden, sagt Schleritzko.

Einige der 640 Projekte:

Im Industrieviertel steht etwa der dreispurige Ausbau der A4 zwischen Fischamend und Bruck an der Leitha am Bauplan, der auch das größte Projekt in dieser Region darstellt.

Im Mostviertel wird die Donaubrücke Melk instandgesetzt und die Brücke über die Ybbs bei Lackenhof saniert.

Im Zentralraum werden mehrere Ortsdurchfahrten in Tullner Gemeinden saniert, in St. Pölten wird die Eisenbahnüberführung an der B 20 finalisiert.

Im Waldviertel steht die bereits begonnene Sanierung des Tunnels Dürnstein an der B 3 weiter am Programm, der vierspurige Ausbau der B 41 und eine Spurergänzung bei Gneixendorf-Stratzing an der B 37.

Im Weinviertel wird am Bau der Spange Guntersdorf ebenso gearbeitet wie am Ausbau der S 3 zwischen Hollabrunn und Guntersdorf.

Bei den in Bau befindlichen Umfahrungsprojekten wird an der Umfahrung Wieselburg, an jener in Asparn-Kronau, an jenen bei Gänserndorf Süd, in Raasdorf, in Allentsgschwendt sowie an jener in Drasenhofen (gemeinsam mit der Asfinag) weitergebaut.

Die Planung wird bei den Umfahrungen bei Wiener Neustadt Ost, Großglobnitz-Kleinpoppen im Bezirk Zwettl, Königstetten (Bezirk Tulln), Harmannsdorf-Rückersdorf (Korneuburg), Königstetten (Tulln), Groß-Enzersdorf (Gänserndorf), Hohenwarth (Hollabrunn), Zwölfaxing oder Schwechat-Kledering (beide Bruck/Leitha) vorangetrieben.

Durch die starken Schneefälle und strengen Witterungsverhältnisse sind heuer in NÖ übrigens 20 bis 25 Prozent an Mehrkosten gegenüber einem durchschnittlichen Winter angefallen, erklärt der Straßenbau-Direktor des Landes NÖ, Josef Decker. Der Winterdienst für einen normalen Winter kostet rund 50 Millionen Euro.