Zuversicht auf Weinmesse: NÖ Weine so begehrt wie nie

Stark vertreten war Niederösterreich bei der ProWein in Düsseldorf, der weltgrößten Messe für Wein und Spirituosen. 165 blau-gelbe Winzer präsentierten sich hier – und brachten sich dabei auch erfolgreich in Stellung für die Zeit nach der Corona-Pandemie.

„Der Weinbau ist für Niederösterreich von enormer Bedeutung“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der die NÖ-Winzer mit einer Delegation besuchte. Denn der Weinbau erwirtschaftet 14 Prozent des gesamten landwirtschaftlichen Produktionswertes, mehr als 75.000 Arbeitsplätze stehen damit in direktem oder indirektem Zusammenhang. Und: Niederösterreich ist in Österreich die klare Nummer 1 beim Wein – mehr als 60 Prozent der Wein-Anbaufläche Österreichs liegen in Niederösterreich.

Exportplus während der Lockdown-Phasen

Die vergangenen beiden Jahre waren für die Winzerinnen und Winzer nicht zuletzt durch die Folgen der Corona-Pandemie herausfordernd. Der heimische Markt veränderte sich infolge der Lockdowns dramatisch, die Wertschöpfung durch Wein aus Niederösterreich stieg aber dennoch. Hauptverantwortlich dafür ist das Exportplus: 2021 wurden Weine um 216,8 Millionen Euro exportiert – um fast 16 Prozent mehr als 2020. „Das bedeutet den höchsten Wertzuwachs aller Zeiten“, erklärt Bundesweinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager. Fast jeder dritte Liter des heimischen Weins wird damit exportiert.

Der mit Abstand wichtigste Markt ist Deutschland, 2021 mit einem Exportvolumen von 95 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 waren es nur 28,5 Millionen Euro. Zweitwichtigster Markt ist die Schweiz, drittwichtigster nunmehr die USA – nach einem Exportplus von 23,1 Prozent allein im Vorjahr. Knapp dahinter liegen die Niederlande. International gefragt sind vor allem weiße Qualitätsweine.

Niederösterreichs Winzer zeigten sich nicht nur angesichts des Export-Booms in Düsseldorf zuversichtlich. Auch die Nachfrage der heimischen Gastronomie zieht nach den Lockdowns wieder an – allerdings geht der dank Corona stark gestiegene Absatz im Lebensmittelhandel wieder etwas zurück. Die Teuerung führt zudem dazu, dass viele Menschen „preissensibler“ einkaufen.

Die Rohstoff-Knappheit trübt die Aussichten

Die Aussicht wird allerdings getrübt: So wie fast alle Branchen klagt auch die Wein-Branche über Versorgungs-Engpässe. Flaschen und Schraubverschlüsse werden ebenso knapp wie Kartonagen. „Früher haben wir darauf maximal zehn Tage gewartet, heute müssen wir drei bis vier Monate im Voraus bestellen“, beschreibt der Kremstaler Winzer Josef Dockner die Situation.