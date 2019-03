Eigentlich ist im Verkehrsdienstevertrag des Landes NÖ mit den ÖBB eine Pünktlichkeit der Züge von 95 Prozent vertraglich festgelegt. Für ganz NÖ wurde dieses Ziel mit einem Wert von 95,3 Prozent auch erreicht. Für die Wiener Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Meidling mit einem Wert von 94,3 Prozent aber nicht.

Ein Grund des Problems: „Alle drei Minuten nutzt ein Zug diese Infrastruktur der Wiener Stammstrecke.“ Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (VP) macht deutlich, wie hochfrequentiert die Wiener Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Meidling aktuell ist. 20 Züge können hier pro Stunde fahren – tatsächlich fahren aktuell 19 Züge pro Stunde, der Rest ist Puffer für etwaige Störungen. Das macht 711 Züge pro Tag, die auf dieser Strecke, die die meistgenutzte von NÖ-Pendlern ist, verkehren. „Wir brauchen den Bau einer neuen, weiteren Stammstrecke durch Wien durch“, so Schleritzko.

Landesrat Ludwig Schleritzko plädiert für eine zweite Schnellbahn-Stammstrecke. | VPNÖ

Bis es so weit ist, wollen Land, ÖBB und VOR an der Verbesserung der Pünktlichkeit auf der aktuellen Stammstrecke arbeiten. So werden bis zum Jahr 2021 24 neue Cityjets die älteren Fahrzeuge der Triebwagenserie 4020 ersetzen. Aber auch die 4020er-Garnituren, die noch im Einsatz sind, werden technisch upgedatet. Aktuell sind laut ÖBB-Regionalmanager Michael Elsner 108 Cityjets und 66 der älteren 4020er-Triebwagenserie im Einsatz.

Darüber hinaus wird es Anpassungen bei der Betriebsführungssoftware geben, auf der S7 werden zusätzliche Lokführer eingesetzt, um das Wenden der Züge im Bahnhof Wien-Flughafen zu verbessern. Ab 6. Mai wird außerdem in Wien Liesing und in Wien Floridsdorf eine sogenannte Blaulichtgarnitur eingesetzt. Diese sind dazu da, bei etwaigen Störungen sofort vor Ort eingreifen zu können.

Was eine zweite Stammstrecke durch Wien angeht, so bezifferte Schleritzko die Kosten für den Bau mit 1,5 bis zwei Milliarden Euro. VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll kann sich eine solche Stammstrecke als Untertunnelung vom Nordwesten Richtung Osten vorstellen, also etwa von der Franz-Josefs-Bahn Richtung Flughafenschnellbahn. Auch die Grünen NÖ hatten in der Vorwoche vier Lösungen für eine zweite Stammstrecke präsentiert – darunter auch der von Schroll angesprochene und von den Grünen sogenannte „Hofburg-Tunnel“.