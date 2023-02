Putenfleisch: Importe dominieren heimische Gastro

Werbung

Versorgungssicherheit und Eigenversorgung spielen seit der Corona-Krise und Beginn des Ukraine-Kriegs eine stärkere Rolle am heimischen Lebensmittelsektor. Ein Regionalitäts-Check bei Putenfleisch lässt nun die Alarmglocken schrillen: Nicht einmal jede zehnte Putenbrust im Großhandel stammt aus Österreich.

63 Betriebe in NÖ produzieren Putenfleisch. Einer davon wird von der Familie Leeb in der Gemeinde Vitis (Bezirk Waidhofen/Thaya) geführt.

Betriebsführer Thomas Leeb erklärt das Problem, warum vor allem in der Gastronomie rund 95 Prozent des Putenfleisches importiert wird: „In Österreich gibt es die strengsten gesetzlichen Bestimmungen. Hier dürfen bei der Putenmast nur rund 40 kg pro Quadratmeter gehalten werden, in den benachbarten EU-Ländern sind dies 60 bis 70 Kilo. Zudem sind im Ausland auch die Bestimmungen bei den Arzneimitteln nicht so streng wie in Österreich. Bei uns wurden diese in den letzten Jahren um rund 50 Prozent vermindert.“

Geflügelwirtschaft-Obmann Lukas fordert EU-Standards. Foto: Klemm

Darüber hinaus darf in Österreich nur Gentechnik-freies Futter verwendet werden und der Futterpreis hat sich fast verdoppelt. Gestiegene Preise bei den Betriebsmitteln wie Diesel verschärfen die Situation nochmals.

Leeb zeigt auch auf, dass man auch in der Gastronomie durchaus mehr auf heimisches Putenfleisch zurückgreifen könnte: „Pro Schnitzel würden lediglich Mehrkosten von rund 50 Cent entstehen!“

Eine Lösung für die Probleme der heimischen Puten-Mäster wären einheitliche Haltungsstandards im EU-Raum sowie volle Herkunfts-Transparenz im Handelsregal. Diese Forderungen werden auch von Bauernbundpräsident Georg Strasser und Markus Lukas, dem Obmann der Geflügelwirtschaft Österreichs, unterstützt.