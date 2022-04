NÖ-Wirtschaft und Politik begrüßen Reform der RWR-Karte

Werbung

„Für unseren Wirtschaftsstandort Niederösterreich ist die Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte ein wesentlicher Schritt. Dieser allein wird dem Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern allerdings nicht entgegenwirken können. Weitere Maßnahmen, etwa die Erweiterung der Mangelberufsliste in Hinblick auf die besonderen Bedürfnisse einzelner Regionen, sind daher unbedingt notwendig“ heißt es von Landesrat Jochen Danninger und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker in einer gemeinsamen Aussendung.

Danninger: "Ganz Europa buhlt um Schlüsselkräfte"

Derzeit gebe es über 20.000 offene Stellen in NÖ, die nicht besetzt werden können. Allein das Stellenmonitor des Wirtschaftsbundes zählt über offene 40.000 Stellen. Eine Pensionierungswelle geburtenstarker Jahrgänge werde den Fachkräftemangel in den kommenden Jahren weiter verschärfen, betont Danninger. "Daher brauchen wir für Fachkräfte aus Drittstaaten einen leichteren Zugang auf unseren Arbeitsmarkt. Wir gehen davon aus, dass wir mit der Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte diesem Ziel einen entscheidenden Schritt näher kommen. Gerade um Schlüsselkräfte buhlt ganz Europa. Wir können es uns nicht leisten diesen Menschen bürokratischen Hürden in den Weg zu legen."

Etwaige Befürchtungen, dass mit der Reform heimischen Arbeitskräften die Jobs streitig gemacht wird und durch billige Arbeitskräfte aus dem Ausland ersetzen will, räumt Danninger aus. Es gehe "vor allem um Stellen, die auch nach monatelanger Suche mit Arbeitskräften aus dem Inland nicht besetzt werden können.“

Jede zehnte Stelle in NÖ ist unbesetzbar

Viele Betriebe können Aufträge derzeit nicht mehr übernehmen, weil ihnen Arbeitskräfte fehlen. Eine zu Beginn des Jahres von der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer NÖ durchgeführte Studie belegt, dass niederösterreichische Unternehmen jede zehnte Stelle nicht besetzen können. “Diese Situation hat sich nicht verbessert, sondern tendenziell verschärft. Für die betrieblichen Abläufe bedeutet das zusätzliche Belastungen. Der Fachkräftemangel kostet den NÖ Unternehmen rund 400 Millionen Euro pro Jahr. Dadurch kann ein BIP-Wachstum von 0,7 Prozent nicht realisiert werden", sagt Ecker.

„Mit der nun in Begutachtung geschickten Reform wird der Zugang zu unserem Arbeitsmarkt mittels schnellerer und unbürokratischer Verfahren sowie erleichterter Voraussetzungskriterien vereinfacht. Dabei soll laut Arbeitsminister Martin Kocher die Verfahrensdauer auf zukünftig maximal 2-3 Monate halbiert werden“, heißt es von WBNÖ-Direktor Harald Servus in einer weiteren Presseaussendung.

Saisonarbeitskräfte bekommen jetzt die RWR-Karte

Neben der Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens für eine RWR-Karte werde es auch einen praxisgerechteren Nachweis der Kompetenzen und Berufserfahrung sowie eine Verbesserung beim Nachweis der Sprachkenntnisse durch die Reform geben. Erleichterungen bringen Verbesserungen bei Gehaltsgrenzen und die Einführung von Stammmitarbeitern. Positiv zu bewerten sei, dass Spezialisten für vorübergehende Einsätze nicht den gesamten RWR-Karten Prozess durchlaufen müssen. Die neue ABA-Unit „Work in Austria“ biete zukünftig eine besseres Beratungs- und Serviceangebot für Unternehmen, heißt es in einer Aussendung der Wirtschaftskammer NÖ.