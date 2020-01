Den bundesweit höchsten Zuwachs an Lehrlingen gab es mit 4,1 Prozent in NÖ. Grund zur Freude bei Wirtschaftskammer NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl, Arbeiterkammer NÖ-Präsident Markus Wieser und AMS NÖ-Geschäftsführer Sven Hergovich. Besonders, weil eine Person ohne Ausbildung im Schnitt zwölf Jahre des Lebens arbeitslos ist, so Hergovich.

Um noch mehr Leute für den Arbeitsmarkt „jobfit“ zu machen, gibt es ab April 2020 ein neues Angebot für Menschen zwischen 18 und 25 Jahren ohne Lehrabschluss und für langzeitarbeitslose Ältere. Die ersten zwölf Personen werden im April im Ausbildungszentrum Niedernondorf (Bezirk Zwettl) starten.

Wenig Bedarf für strengere Regeln geortet

Abgesehen davon wird es in NÖ weitere Qualifizierungsmaßnahmen geben. Neben der Lehrlingsoffensive des Landes investiert etwa das AMS 30,5 Millionen Euro in die Bereitstellung von 3.600 Ausbildungsplätzen, bei denen fehlende Bildungsabschlüsse nachgeholt oder ein Beruf erlernt werden kann.

Angesprochen auf die auf Bundesebene geplanten Verschärfungen bei den Zumutbarkeitsbestimmungen in der Arbeitsvermittlung erklärte Hergovich, dass „bereits jetzt innerhalb Österreichs vermittelt werden kann, wenn es keine Betreuungspflichten gibt und Wohnraum zur Verfügung gestellt wird.“ VP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hatte ja angekündigt, dass es stärkere Anreize brauche, damit Arbeitslose im Osten Stellen im Westen annehmen. Über strengere Zumutbarkeitsbestimmungen könne man diskutieren, so auch AKNÖ-Präsident Wieser. Es käme aber auf die Verhältnismäßigkeit an und brauche für Normalverdiener den angesprochenen zur Verfügung gestellten Wohnraum. In ein ähnliches Horn stößt auch Sonja Zwazl.