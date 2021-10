Idyll pur hier am Bauernhof der Familie Meier-Brader in Mank: Ein Hase hoppelt im Vorgarten, zwei Katzen und ein Hund spielen mit Lorenz im Innenhof des Vierkanters im Bezirk Melk. Der Junior schickt mich hinauf zum Stall, wo sein Vater Martin Brader schon wartet.

Er schaut gerade nach seinen männlichen Kälbern der Rasse Holstein-Friesian, Braunvieh und Grauvieh, 30 an der Zahl, die sich gerade das Futter schmecken lassen. Sie sind erst seit einigen Wochen hier im Stall zu Hause und ihre spezielle Haltung ist für Bauer Brader eine Premiere. Denn er ist einer der ersten Landwirte in Niederösterreich, der am neu entwickelten Qualitätsfleischprogramm „AMA-Gütesiegel Kalb rosé Austria“, welches das Kalbfleischsortiment im Gastronomiegroßhandel seit Anfang dieses Jahres bereichert, teilnimmt.

Für diesen neu eingeschlagenen Weg, der keine Konkurrenz zum klassischen Milchkalb sein soll, gibt es viele gute Gründe: Die österreichische Kalbfleischqualität ist gut, aber billiger können es andere: So werden auch rund 70 Prozent des in Österreich konsumierten Kalbfleisches vorzugsweise aus den Niederlanden importiert. Gleichzeitig werden aber rund 40.000 österreichische Kälber lebend exportiert, um geschlachtet oder gemästet zu werden.

„In Italien oder Spanien gibt es einen Markt für diese Jungstiere, während die Kälbermast bislang in Österreich wenig lukrativ war“, weiß Werner Habermann, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf und Mitinitiator des Programmes. Und weiter: „Um die Mast männlicher Milchrassekälber attraktiver zu machen, hat die ARGE Rind das Kalb-rosé-Programm aufgelegt und somit einen lukrativen Anreiz für Kälbermäster geschaffen.“

Bei der Entwicklung des Qualitätsprogrammes hatte man auch das bestmögliche Tierwohl im Blick, heißt: Die Kälber werden nicht mehr auf die große Reise geschickt, sondern verbleiben in den heimischen Ställen meist kleinstrukturierter Fami lienbetriebe wie eben am Hof von Meier-Brader.

„Zu uns passt diese Art der Kalbfleischproduktion perfekt“, bestätigt der Landwirt. Und so hält er die Tiere in kleinen Gruppen auf Stroh und sie werden behutsam von der Milchnahrung auf hochwertiges Futter umgestellt. Heu und Stroh sorgen dabei für die notwen digen Ballaststoffe und Spurenelemente und diese wiederum für die dunklere, zartrosa Farbe des Fleisches und in Folge für den Verlust der noblen Blässe.

Und wie schmeckt es? „Nicht so kräftig im Aroma wie Rindfleisch, aber auch ganz anders als das klassische Kalbfleisch“, beschreibt es Werner Habermann, der auch vom positiven Feedback der Wirte berichtet. „Nicht nur, dass das Fleisch für die Gastronomie leistbar ist, es hat auch eine elegante, würzige Charakteristik und erlaubt somit die Verwendung für völlig neue, innovative Zubereitungsideen und für die klassische Kalbfleischküche.“