Zahl der Firmenpleiten in NÖ steigt weiter

753 Unternehmen in Niederösterreich mussten in den vergangenen neun Monaten Insolvenz anmelden. Laut dem Kreditschutzverband 1870 sei die Zahl der NÖ Insolvenzen im Vergleich zum Vorjahr um rund acht Prozent gestiegen. 2022 haben in den ersten drei Quartalen insgesamt 700 Unternehmen Insolvenz angemeldet.

Bundesweit waren es von Jänner bis September 3.906 Firmen, die eine Pleite anmelden mussten. Mehr als ein Drittel der betroffenen Unternehmen, genauer gesagt 1.372 Betriebe, befinden sich in der Bundeshauptstadt. Niederösterreich liegt mit 753 Firmenpleiten vor der Steiermark (472 Insolvenzen) an zweiter Stelle im Bundesländervergleich. Im Vorjahresvergleich ist die bundesweite Anzahl an insolventen Unternehmen um knapp zehn Prozent gestiegen.

Obwohl sich die Unternehmenspleiten in den vergangenen neun Monaten konstant erhöht haben, geht der Kreditschutzverband 1870 dennoch nicht von einer Insolvenzwelle aus. „Die Ursachen für den kontinuierlichen Anstieg der Insolvenzzahlen sehen wir einerseits darin, dass die Betriebe mit massiven Energiekosten, akutem Personalmangel sowie dem Kaufkraftverlust der Kunden zu kämpfen haben. Andererseits kommen nun auch die Zahlungen aus den auslaufenden Stundungen der Abgabenverbindlichkeiten während der Corona-Pandemie hinzu“, erklärt Brigitte Dostal, Leiterin KSV1870 Insolvenz für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

Brigitte Dostal vom Kreditschutzverband 1870 geht davon aus, dass die Zahl der Firmenpleiten bis Jahresende steigen wird. Foto: Anna Rauchenberger, (c) www.annarauchenberger.com /

NÖ Großinsolvenzen sorgen für Plus bei Passiva und betroffenen Angestellten

Zwei der fünf „größten“ Insolvenzen der letzten neun Monate stammen aus Niederösterreich. Mit einem derzeit bekannten Passiva von 132 Millionen Euro und rund 3.300 betroffenen Mitarbeitenden ist die Insolvenz der Leiner & kika Möbelhandels GmbH heuer die größte Firmenpleite in ganz Österreich. Auch an zweiter Stelle der Top-5-Großinsolvenzen befindet sich ein NÖ Unternehmen, die KSR Group GmbH aus Gedersdorf (Bezirk Krems-Land).

Gemeinsam mit der dritten NÖ Großinsolvenz, jene der Forstinger Österreich GmbH, machen die drei großen NÖ Insolvenzen des Jahres 49 Prozent der gesamten Verbindlichkeiten (Stand 14.9.23) aus. Auch der Anstieg der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von insgesamt 332 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist laut dem KSV 1870 auf die Großinsolvenzen zurückzuführen.

Ein Minus verzeichnen wiederum jene Insolvenzen, die mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wurden. Von den 753 Insolvenzen wurden 498 Verfahren eröffnet. Die restlichen 255 wurden nicht eröffnet, was somit bei den betroffenen Firmenchefs zu einem Verlust der Gewerbeberechtigung führte. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der abgewiesenen Insolvenzen um rund zehn Prozent gesunken.

Handel und Baubranche sind „bedeutende Insolvenztreiber“

Die häufigsten NÖ Insolvenzfälle der letzten neun Monate sind den Branchen Handel und Bau zuzuordnen. Laut der KSV-1870-Statistik mussten 150 Handels- und 140 Bauunternehmen seit Jahresbeginn Insolvenz anmelden. „Die Handelsunternehmen leiden nach wie vor unter der anhaltend hohen Inflation verbunden mit dem Kaufkraftverlust der Kunden. Die Baubranche verzeichnet einen starken Rückgang bei den Aufträgen, bedingt durch die verschärften Kreditvergaberichtlinien und steigenden Zinsen“, so Dostal. Eine Trendwende in diesen Bereichen sei in nächster Zeit nicht zu erwarten.

Der KSV 1870 geht davon aus, dass sich der konstante Anstieg der Unternehmensinsolvenzen bis Jahresende fortsetzen wird. Die Kreditschutz-Expertinnen und -Experten rechnen mit insgesamt 1.000 NÖ Firmenpleiten bis Ende Dezember 2023. „Damit würde auch die Marke des Vor-Krisen-Jahres 2019 um rund 150 Insolvenzen überschritten werden“, führt Dostal aus.