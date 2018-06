Wie sehr sich die Wirtschaft geändert hat, ist anhand der Mühlen sehr gut zu sehen: Die Walzen lösten die Mühlsteine ab, elektronische Funktionen ersetzten die mechanischen.

Wie man als Mühlenbetreiber mit Wurzeln im 19. Jahrhundert das neue Jahrtausend bewältigen kann, zeigte Peter Dyk wie kein anderer. Tochter Lisa führt heute die Bio-Mühle und steht mit ihrem Vater jener Tochtergesellschaft vor, die ein patentiertes Mühlen-System baut. „Compact Milling Systems“, kurz CMS, heißt dieser zweite Betrieb: Peter Dyk hat dafür den Grundstein gelegt. Der 75-jährige Tüftler hat als Maschinenbauer eine Mühle in Containerform gebaut. Er ließ das System und Einzelteile patentieren.

„Normalerweise ist eine Mühle ein mehrstöckiges Gebäude“, schildert seine Tochter. Und normalerweise sind Mühlen spezialisiert, etwa auf Mais oder Weizen. CMS kann mit nur einer Anlage Weizen, Roggen, Mais, Hirse und Reis vermahlen. „Wir erreichen die gleiche Ausbeute und gleiche Qualität wie eine normale Mühle.“

Noch einen Vorzug hat die Anlage: Der gelernte Maschinenbauer und Müller sah während seines Aufenthalts in Südafrika, dass Mitarbeitern Maschinen ohne Rücksicht auf ihren Ausbildungsstand vor die Nase gestellt wurden. „Er hat eine Maschine entwickelt, die jeder bedienen kann.“

Lisa Dyk zeigt die Walzen der patentierten CMS-Mühle, die auch in Raabs an der Thaya im Waldviertel im Einsatz ist. | Karin Widhalm

Diese kompakte Mühle wird in Raabs an der Thaya, im Waldviertel, produziert – und bei Bedarf dort repariert. Derzeit steht eine Anlage aus Russland in der Werkstatt. Die Firma hat derzeit keine fixe Auslastung: Produziert wird dann, wenn ein Auftrag erfolgt. Die Geschäftsführerin erkennt aber einen Trend, der vielleicht eine Fixauslastung ermöglicht: Nicht nur Afrika ist ein Markt für die Firma, auch Europa, „wenn man zum Beispiel auf glutenfreie Produkte umstellen oder ein bisschen Bio-Mehl herstellen will“.

Das System lässt zudem „Lohnvermahlungen“ in Raabs zu: Die Landwirte kommen mit kleinen Mengen und nehmen das Mehl wieder für den Ab-Hof-Verkauf – zum Beispiel für Mehlspeisen – mit. „Daran sieht man, dass der Konsument hinterfragt, woher seine Produkte kommen“, erklärt Lisy Dyk. Wie mit Nahrungsgütern umgegangen wird, war schon ihrem Vater ein großes Anliegen– auch, um den Weiterbestand der Mühle selbst zu sichern. Er ging dazu über, das ganze Getreidekorn zu vermahlen.

„Wenn wir uns nicht spezialisieren, dann werden die großen Mühlen überhandnehmen“, dachte sich Peter Dyk in Südafrika. Sein Vater holte ihn damals in die Heimat zurück. Der Junior verkaufte, kaum zu Hause, Vollkornmehl – das erste haltbare in Österreich. „Das hat eingeschlagen wie eine Bombe“, lächelt Lisa Dyk, die seit 2005 Geschäftsführerin ist.

Schlupfloch im Gesetz war das Fundament

Kontingente bestimmten vor dem EU-Beitritt, wie viel Mühlen produzieren durften. War der Absatz größer, mussten Kontingente teuer zugekauft werden. Dyk fand aber ein Schlupfloch: Er nutzte einen Gesetzes-Passus für kleine Einheiten („Bacherl-Mühlen“) und fuhr mit einer selbst gebauten, mobilen Mühle mehrere angemeldete Wirtschaftsstandorte an. Der Coup ging auf: Dyk wurde geklagt, gewann aber den Prozess, – der Vorläufer für CMS war geboren.

„Das waren neue Wege, damit der Betrieb überleben kann. Mein Vater war unheimlich vorausschauend“, ist Lisa Dyk stolz. Vollkorn war der erste Meilenstein. Das Problem, dass Spritzmittel-Rückstände in der Schale mitvermahlen wurden, löste Peter Dyk, indem er einen biologisch agierenden Landwirte-Verein gründete.

Peter Dyk entwickelte eine mobile, kompakte Mühle, die Weizen, Roggen, Mais, Hirse und Reis vermahlen kann und einfach zu bedienen ist. | Karin Widhalm

80 Prozent der Bio-Bauern liefern heute aus einem 20 Kilometer großen Umkreis das Korn in die Bio-Mühle, der Rest nimmt einen weiteren Weg in Kauf. Das Getreide wird zu Auszugsmehl (fachsprachlich für Weißmehl) und Vollkorn-Mehl vermahlen, je zur Hälfte. 40 Prozent werden exportiert, bis in die Türkei. Der größte Bio-Kunde ist in Tschechien.

Die Chefin baut zudem auf die Extruder-Anlagen, die 1990 ebenso als jungfräuliche Schiene im Betrieb eingeführt wurden. Hirsebällchen und Maispops gehören zum Beispiel zu den Endprodukten. „Mein Vater wollte eine Chips-Alternative“, erklärt die Wirtschaftsuni-Absolventin, die gerade mit Hanf und Bohnen experimentiert. „Die Firmen kommen auf uns zu und wir fahren die Versuche gratis, weil es für uns interessant ist.“ Spezialprodukte werden so entwickelt – damit die Mühle weiter bestehen kann.

