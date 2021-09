8.000 Kilometer radelt der deutsche Botschafter Ralf Beste im Schnitt pro Jahr. Landesrat Jochen Danninger (ÖVP) lud ihn zum gemeinsamen Rad fahren am Traisental-Radweg ein, um ihn von Niederösterreichs Radweg-Angeboten zu überzeugen. Beste hat als passionierter Radrennfahrer schon während der Pandemie mit seiner Familie aus Wien aus Niederösterreichs Radrouten erkundet und sich über Danningers Einladung "extrem gefreut".

"Radwege sind so gut wie sie anfangen und enden", sagt der deutsche Botschafter und bekräftigt, wie essentiell eine Radfahrer-Willkommenskultur sei. Dazu gehören gute, abschließbare Fahrradständer, Werkzeug und auch, "dass man vom Wirt nicht gleich gesagt bekommt, wohin man sein Fahrrad nicht hinstellen soll". Für Beste sei ganz klar, dass das Fahrrad fahren ein Wachstumsmarkt ist. "Auch in deutschen Bundesländern gibt es ein Buhlen um Fahrradtouristen:"

Mit einem Radwegenetz von 4.000 Kilometer und 10 TOP-Radrouten seien Niederösterreichs Radrouten bereits "toll ausgebaut", sagt Danninger. Um Niederösterreich als Europas Radland Nummer eins weiter zu positionieren will die Niederösterreich Werbung künftig deutschen Gästen sogenannte "Deutschland Packages" als Rundum-Versorgung anbieten. Diese sollen "von der Übernachtung über Radtransport keine Wünsche offen lassen", so Danninger. Das "Genuss und Freizeit radeln" für Familien mit Kindern und weniger Fitte stehe im Fokus der Kampagnen.

Beste: NÖ-Radwege eignen sich besonders für Familien und mäßig Fitte.

Mit Infobroschüren wie "Erfrischend radeln", "Erfrischend nachhaltig" und der IOS/Android-App "Niederösterreich-Guide" bietet die Niederösterreich Werbung jetzt schon Unterstützung bei der kompletten Radtour-Planung. "Niemand ist so gut vorbereitet, dass man weiß, was man verpasst", sagt Beste dazu. An Niederösterreichs Radwegen schätze er besonders, dass sie nicht so steil und Höhenmeter-intensiv sind wie beispielsweise in Tirol oder der Südsteiermark und sich daher besonders für Familien und mäßig fitte Radfahrer eignen.

Deutschland war seit jeher der wichtigste Auslandsmarkt für Niederösterreich und wird dies auch in Zukunft bleiben, sagt Landesrat Danninger. Vom Vorkrisenniveau sei man aber noch entfernt. Mit 186.181 Übernachtungen deutscher Gäste im ersten Halbjahr 2021 verzeichneten Niederösterreichs Herbergen einen Nächtigungsrückgang von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Juni sei jedoch die Anzahl der Gäste wieder um 44 Prozent gestiegen, sagt Danninger.

Deutsche Touristen schätzen "strenge Kontrolle"

"Die Gäste sollen sich wohl und sicher fühlen", sagt Danninger. Für die kommende Wintersaison sei man sehr gut vorbereitet, um deutschen Gästen ein sicheres Skifahren und einen möglichst unbeschwerten Winterurlaub zu garantieren. "Die Wintersaison wird für Geimpfte und Genesene beinahe ohne Einschränkungen möglich sein. Es gibt keine Kapazitätsbeschränkungen bei den Liften und keine vorzeigten Sperrstunden bei den Wirtshäusern", sagt Danninger. Niederösterreich setzt wieder auf das Online-Ticket auf den Ski-Pisten - und dass "nicht nur" sondern "großteils". Dieses Sicherheitskonzept wüssten deutsche Touristen zu schätzen, ist sich Beste sicher - "dass sie streng kontrolliert werden."