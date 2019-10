Um 39 Euro konnten Radbesitzer eine Strecke des beliebten Radweges Wien-Passau aktuell jeweils von Anfang Mai bis Ende Oktober eines Jahres unter Mitnahme ihres Fahrrads mit dem Zug fahren – und das ohne Umsteigen. Das ist mit dem heurigen Jahr Geschichte. Denn: Der sogenannte Radtramper Donau wird ab 2020 eingestellt, wie die ÖBB heute eine Anfrage der NÖN bestätigten.

Das Kontingent für diese Leistung wurde vom Bund für das kommende Jahr nicht mehr bestellt, erklärt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Der Grund sei, dass das Angebot vor allem unter der Woche wenig genützt wurde. In der Fahrplanabfrage der ÖBB für das kommende Jahr sind demnach nur mehr Verbindungen mit einem Umstieg verfügbar. Wer ein Ticket ohne Sparschiene und ohne Radtramper von Wien nach Passau kaufen will, muss dafür aktuell 61 Euro bezahlen. Mit Fahrplanwechsel am 15. Dezember werden die Tickets außerdem um 1,9 Prozent teuer.