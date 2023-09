NÖ-Immobilien könnten bis zu 20 Prozent billiger werden

Der österreichische Immo-Boom ist Geschichte: Die Kreditvolumina sind bundesweit um 70 Prozent seit April 2022 eingebrochen. Bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien brach das private Kreditgeschäft um 57 Prozent in Niederösterreich ein, in Wien etwas weniger. Generaldirektor-Stellvertreter Reinhard Karl zeigt sich bei einem Pressetermin in Wien dennoch zufrieden: „Betrachtet man die Wohnimmobilienkredite an Private mit den gewerblichen Kreditnehmern, ist unser Finanzierungsvolumen sogar um fünf Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 gestiegen.“ Rund 16 Milliarden Euro hat die RLB NÖ-Wien in Summe finanziert. Allein 200 Millionen Euro flossen an gemeinnützige Wohnbauträger.

Die KIM-Verordnung, die die Kreditvergabe der Banken seit August 2022 verschärfte, gestiegene Baukosten und hohe Zinsen macht Karl als Hauptgründe für diese Entwicklung fest. „Wir haben zwar einige Lockerungen (Anm.: seitens der Finanzmarktaufsicht) bekommen, die waren in Summe aber nicht wahnsinnig förderlich“, räumt Karl ein. Gelockert wurde etwa, dass Zwischenfinanzierungen bis zu einem Immobilienwert von 80 Prozent berücksichtigt werden oder die sogenannte Geringfügigkeitsgrenze auf 100.000 Euro verdoppelt wurde.

„Keine großen Ausfälle“ bei Krediten

Wie Bankenobmann Willibald Cernko sieht auch Karl keine große Ausfallquote bei Häuslbauern und Wohnungskäufer, die für sich einen variablen verzinsten Kredit laufen haben. „Im Privatimmobilien-Bereich tendiert die gegen null“, so der Generaldirektor-Vize. Im jahrzehntelangen Rückblick liege die Verwertung von Privatimmobilien durch Banken bei Kreditausfällen ebenso zwischen „null bis ganz wenig“. Die RLB NÖ-Wien wollen Kreditnehmern, die in Schwierigkeiten geraten, mit Laufzeitverlängerungen, Ratenreduktion und einem zwölfmonatigen Verzicht auf Verzugsspesen unter die Arme greifen.

Private, die eine Wohnbaufinanzierung anpeilen, sollten sich am besten vorab fragen, ob und welche Kreditrate sie sich leisten können, ohne dabei „ihre Lebensqualität im Alltag“ einschränken zu müssen. Darüber hinaus müsse man die Werthaltigkeit der Immobilie bezüglich Lage und Bausubstanz in die Abwägung miteinbziehen. „Um den Kredit im Notfall durch Veräußerung der Immobilie auch abdecken zu können“, empfiehlt Karl. Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien bekräfigt, weiterhin ihren Kundinnen und Kunden die Schaffung von Wohneigentum zu ermöglichen. „Schließlich ist diese die beste Vorsorge für leistbares Wohnen im Alter und ein Schlüsselfaktor für den Aufbau von Wohlstand“, so Karl.

Die Analysten von Raiffeisen Research erwarten sich keinen Einbruch, aber eine "Konsolidierung" des Immobilienmarkts. Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

Wohnen in Niederösterreich bleibt leistbar

Im aktuellen NÖ Wohnimmobilienreport 2023 von Raiffeisen Research zeigt sich, dass zwar die Immobilienpreise im Vorjahr gestiegen sind, aber etwa Einfamilienhäuser in Niederöstereich um knapp vier Prozent günstiger waren als im Bundesschnitt. In Kombination mit einem rund acht Prozent höheren Haushaltseinkommen ist Wohneigentum in Niederösterreich dadurch noch deutlich leistbarer als in vielen anderen Bundesländern, so die Analysten von Raffeisen Research

Auch ein Trend zu Sanierungen lasse sich anhand der von der RLB NÖ-Wien eingereichten Förderanträge ablesen: Immer mehr Menschen fragen gezielt nach Fördermitteln für die Eigenheimsanierung.

Kein „Sturzflug“ bei Immo-Preisen in Sicht

Die Preisentwicklung am österreichischen Wohnimmobilienmarkt zeige sich von der „drastischen Zinswende und der regulatorischen Zeitenwende“ bis dato wenig beeindruckt. Nach einem merklichen Rückgang im Schlussquartal des Vorjahres seien die Immobilienpreise im ersten Halbjahr nur mehr leicht gesunken, heißt es von den Analysten von Raiffeisen Research.

Matthias Reith, Senior Ökonom bei Raiffeisen Research, spricht mit Sicht auf die kommenden Quartale nach Jahren eines preislichen Steigfluges von einem Sinkflug, aber keinem Sturzflug. „Auch nach der unterstellten nominalen Preiskorrektur von bis zu zehn Prozent (2023-2024) sollte Wohneigentum somit spürbar teurer sein als vor der Pandemie. Die Party ist vorbei. Ein ausgeprägter Kater dürfte aber ausbleiben“, so Reith im Ausblick.

„Wir befinden uns am Anfang einer Korrekturphase und erwarten uns in den nächsten zwei Jahren sinkende Immobilienpreise im Gesamtmarktdurchschnitt“, sagt Gunther Deuber, Chefanalyst von Raiffeisen Research. Nominal rechnet Raiffeisen Resarch mit einem Rückgang von fünf Prozent in 2023 und 2024. „Real gesehen, die Inflation eingerechnet, wird sich der Immobilienmarkt bis zum Jahr 2025 um 20 Prozent preislich korrigeren“, so Deuber. Das entspreche einem Preisniveau von 2020/2021.

Die Analysten von Raiffeisen Research orten jedenfalls keine problematischen beziehungsweise nur marginale Fehlentwicklungen am rot-weiß-roten Immobilienmarkt. „Wir sehen keine Elemente einer blasenartigen Überbewertung. Insofern kann eine Neuausrichtung des Marktes durch zwei bis drei Jahre der Konsolidierung erreicht werden”, sagt Deuber.

Während neue Wohnungen sich seit Mitte 2020 weiter verteuert hätten, sind gebrauchte Wohnungen deutlich billiger geworden. Dieser Trend einer „Zweiteilung des Immo-Marktes“ wird wohl bleiben.

Peter Weinberger, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland, Markus Reith, Senior Ökonom von Raiffeisen Research, Gunther Deuber, Chefanalyst von Raiffeisen Research und Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Foto: RLB NÖ-Wien, Roland RUDOLPH

Zinsen bleiben hoch und kommen bei Kunden an

Die Raiffeisen Research erwartet nach „dem schnellsten und kraftvollsten Zinserhöhungszyklus der Geschichte der Europäischen Zentral (EZB)“ frühestens in der zweite Jahreshälfte 2024 erste Zinssenkungen. „Diese werden nicht in das Umfeld der Null- und Negativzinsen zurückführen“, so Deuber. Der Chefanalyst erwartet sich eine etwas weniger restriktive Geldpolitik und dass die erhöhten Zinsen auch bei den Kunden ankommen werden. Zudem werde das Thema Regulierung beziehungsweise relevante Richtlinien zu nachhaltigen Vergabestandards bei der Finanzierung von Wohnimmobilien (KIM-VO) den österreichischen Immobilienmarkt weiterhin belasten.

Das Thema „Leistbarkeit“ wird daher noch für längere Zeit die neue Nachfrage nach Eigentum empfindlich dämpfen, auch wenn die nominalen Einkommensanstiege in den nächsten Jahren für eine gewisse Entspannung sorgen werden. Dass bestehende Kreditnehmerinnen und -nehmer in Zeiten der Zinswende in größerem Ausmaß in Bedrängnis geraten, zeichnet sich eher nicht ab.

NÖ-Immobilien zählen zu den günstigeren

Innerhalb Österreichs zeigen sich regional sehr unterschiedliche Immobilienmärkte, allerdings ist das Gefälle zumindest bei Einfamilienhäusern im Jahr 2022 erstmals seit mehreren Jahren nicht größer, sondern kleiner geworden. Die preisgünstigeren Bundesländer verzeichneten also stärkere Preiszuwächse als die preislichen „Hotspots“, wobei die Immobilienpreise (Einfamilienhäuser) in Niederösterreich 2022 um 11,3 Prozent und damit im Einklang mit dem österreichweiten Trend angestiegen sind. Grundsätzlich zählt Niederösterreich im Bundesländervergleich zu den günstigeren Regionen, das Haus im Grünen ist nur im Burgenland, in Kärnten und in der Steiermark erschwinglicher.

Weder preislicher Hotspot noch Schlusslicht: Der Immobilienmarkt des östlichen Bundeslandes in seiner Gesamtheit kann als „unauffällig“ beschrieben werden. Nicht jedoch so beim Blick unter die Oberfläche, der ein großes regionales Gefälle offenbart. Denn nirgendwo sonst schwanken die Preise von Haus, Wohnung oder Grund auf Bezirksebene derart wie in Niederösterreich. „Großes Land, großes Preisgefälle“, fasst Reith die zentrale Eigenschaft des niederösterreichischen Marktes zusammen.

„Die Leistbarkeit ist in Niederösterreich weniger angespannt als in anderen Bundesländern. Das sollte in einem insgesamt schwierigen Umfeld einen gewissen ,Wettbewerbsvorteil' für den regionalen Immobilienmarkt darstellen“, so Reith. Zwar sind die Preisunterschiede innerhalb Niederösterreichs in den letzten Jahren etwas geringer geworden, jedoch werden die meisten preisgünstigeren Gegenden auch in den nächsten Jahren schwache demografische Entwicklungen bis hin zu Bevölkerungsrückgängen aufweisen. Dies spricht dagegen, dass sich der preisliche Aufholprozess der Nachzügler langfristig fortsetzen wird. Niederösterreich dürfte somit auch in Zukunft das Land des großen Preisgefälles bleiben.

Trendwende am NÖ-Immobilienmarkt

In fast allen Bezirken sinken die Preise – am geringsten in jenen Regionen, in denen die Preiszuwächse während der Pandemie moderater ausgefallen sind, wie zum Beispiel im westlichen Niederösterreich, heißt es von Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland. Ursache sei die rückläufige Nachfrage auch infolge der KIM-VO.

Positiv entwickelt sich in NÖ derzeit die Nachfrage nach Mietobjekten – ein Indiz, dass viele Kaufinteressenten mangels Finanzierung auf Mietobjekte ausweichen. Vor allem im Speckgürtel rund um Wien und in regionalen Ballungsräumen sind Mietwohnungen gut nachgefragt, Raiffeisen Immobilien rechnet hier folglich mit steigenden Mietpreisen. Auch Eigentumswohnungen sind in diesen eher urbanen Regionen gesucht. „Der Kauf einer Eigentumswohnung zu Vorsorgezwecken ist daher weiterhin sinnvoll: Die Vermietung ist gesichert, die Mieten sollten steigen und die Indexierung der Mieten wirkt inflationssichernd“, sagt Peter Weinberger, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland.

Verkäufer bieten über Marktwert an

Bei den Verkäuferinnen und Verkäufer gebrauchter Immobilien ist der Umbruch am Markt noch nicht ganz angekommen. Nach wie vor bieten viele über dem Marktwert an. Seriöse Beratung, objektive Preiseinschätzung durch kompetente Makler oder Liegenschaftsbewerterinnen und die richtige Verkaufsstrategie seien daher in der aktuellen Marktsituation wichtiger denn je. Denn wer zu lange an zu hohen Preisvorstellungen festhält, riskiert sein Objekt zum Ladenhüter zu machen, heißt es von Raiffeisen Immobilien.

Um die Belastung durch die gestiegenen Kreditzinsen für Käuferinnen und Käufer auszugleichen, müssten die Kaufpreise rein rechnerisch um 28 Prozent sinken (Berechnungsbasis: fünf Prozent Verzinsung). Durchaus beträchtlich – jedoch belief sich allein zwischen Jänner 2020 und Dezember 2022 der durchschnittliche Preisanstieg bei Immobilien in Österreich auf 28 Prozent. „Für Verkaufswillige ist es daher erfolgversprechender, sich flexibel zu zeigen und die neue Preisrealität zu akzeptieren“, rät Weinberger. „Denn in den meisten Fällen wird man trotz preislichem Entgegenkommen beim Verkaufspreis eine Wertsteigerung der Immobilie lukrieren können.“