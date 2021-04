Corona-Vorsorgen und nicht vorhersehbare Wertminderungen (Impairments) aufgrund der Covid-19-Pandemie haben die Geschäftsentwicklung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien im Vorjahr geprägt. „Aufgrund der enormen und nach wie vor anhaltenden Auswirkungen der Corona-Krise haben wir im Geschäftsjahr 2020 sowohl umfassende Vorsorgen als auch Impairments in der Bilanz berücksichtigt“, heißt es von Raiffeisen NÖ-Wien Generaldirektor Klaus Buchleitner in einer Presseaussendung.

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien berichtet für das Jahr 2020 ein operatives Ergebnis von 277 Millionen Euro (ohne Corona-Vorsorgen und Impairments). Das bilanzielle Konzernergebnis vor Steuern ist mit 183,6 Millionen Euro unter Berücksichtigung der Impairments und Corona-Vorsorgen jedoch negativ. „Mit der operativen Geschäftsentwicklung sind wir sehr zufrieden. Raiffeisen NÖ-Wien hat damit auch im Pandemiejahr seine Stärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, sagt Buchleitner.

Die NÖ-Raiffeisenbanken verzeichnen ein Betriebsergebnis von 223 Millionen Euro (2019: 242 Millionen Euro) und ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von rund 191 Millionen Euro.

Strategisch will die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien weiterhin auf die Kapitaloptimierung setzen, seine Digitalisierungsoffensive fortsetzen und Synergien mit den NÖ-Raiffeisenbanken ausbauen. „Im Kundenbereich setzen wir auf den Vorwärtskurs des Privatkundenbereichs in Wien mit der neuen Stadtbank sowie darauf, weiterhin ein starker und verlässlicher Partner an der Seite unserer Firmenkunden zu sein“, sagt Buchleitner.

Links