Raiffeisen-Holding NÖ-Wien freut sich über "sehr gutes Ergebnis" 2021

Mit Blick auf die schon in 2021 angespannte geopolitische Risikosituation und die anhaltenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie wurden in der Bilanz 2021 zusätzliche außerordentliche Vorsorgen, insbesondere ein Impairment auf die Beteiligung an der Raiffeisen Bank International (RBI), in Höhe von rd. 285,0 Millionen Euro gebildet. Das bilanzielle Konzernergebnis vor Steuern des Raiffeisen-Holding NÖ-Wien-Konzerns betrug damit 2021 rd. 202,4 Millionen Euro (Vorjahr: - 183,6 Mio. Euro). Das darin enthaltene Teilergebnis des RLB NÖ-Wien-Konzerns in Höhe von 62,2 Millionen Euro war durch das Impairment auf die RBI belastet, das operative Ergebnis (vor RBI-Impairment) der RLB NÖ-Wien betrug 350,7 Millionen Euro.

Erneut gesteigert wurden die Kapitalquoten: Die harte Kernkapitalquote (CET-1 Ratio) liegt mit 19,9 Prozent (VJ: 18,2 Prozent) auf hohem Niveau, ebenso die Gesamtkapitalquote (TC-Ratio) mit 22,2 Prozent (VJ: 21,6 Prozent).

"Beste Ergebnisse" für NÖ Raiffeisenbanken

Auch die niederösterreichischen Raiffeisenbanken verzeichnen 2021 das beste Ergebnis ihrer Geschichte: Sie bleiben mit einem voraussichtlichen Betriebsergebnis von 299,5 Millionen Euro (VJ: 222,9 Mio. Euro) und einem EGT von 288,1 Millionen Euro (VJ: 191,4 Mio. Euro) weiterhin auf ihrem erfolgreichen Weg der letzten Jahre.

Buchleitner: "In allen Segmenten Ziele erreicht"

„Mit der operativen Geschäftsentwicklung sind wir sehr zufrieden, wir haben in allen Geschäftssegmenten, sowohl bei den Bank- als auch den Industriebeteiligungen, unsere Ziele erreicht. Besonders erfreulich ist die Entwicklung des reinen Bankgeschäfts der RLB NÖ-Wien, das von einem ausgezeichneten Ergebnis gekennzeichnet war“, betont Generaldirektor Klaus Buchleitner. „Raiffeisen Niederösterreich-Wien hat insgesamt auch 2021 eindrucksvoll seine Stärke bewiesen und damit gezeigt, dass wir mit ganzer Kraft für unsere Kundinnen und Kunden da sind. Durch vorausschauendes Wirtschaften auf Basis einer konsequenten Strategie und gemeinsamer Kraft ist Raiffeisen NÖ-Wien solide für die kommenden Jahre gerüstet“, so Buchleitner weiter.

Buchleitner übergibt Generaldirektion an Höllerer

Mit diesem Ergebnis verabschiedet sich Klaus Buchleitner nach zehn Jahren als Generaldirektor der RLB NÖ-Wien und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien. Bereits im vergangenen Herbst wurde Michael Höllerer von den Gremien der RLB NÖ-Wien und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien zum Nachfolger von Buchleitner bestellt, der seine Mandate auf eigenen Wunsch nicht mehr verlängert hat. Mit dem heutigen Tag übernimmt Michael Höllerer als Generaldirektor für beide Unternehmen.