Raiffeisen übertrifft Vorkrisenniveau

Das Economica Institut hat zum vierten Mal die regionale und nationale Wertschöpfung, den „ökonomischen Fußabdruck“ von Raiffeisen NÖ-Wien mit ihren Unternehmensbeteiligungen in den Sektoren Bank, Finanz, Medien und Infrastruktur inklusive Beschäftigungs- und Steuereffekten berechnet.

„Diese Art Mehrwertbilanz ist kein Marketingtool, sondern dient als Indikator, Korrektiv und auch als Entscheidungsgrundlage, ob wir richtig liegen mit unserer Ausrichtung“, sagt Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien. Mit 1,4 Milliarden Euro erreichte die Gruppe im Jahr 2021 ein Allzeithoch und liegt damit 4 Prozent über dem Vorkrisenniveau.

Ein Arbeitsplatz bei Raiffeisen sichere 1,3 weitere in der Region, sagte Studienautorin Anna Kleissner. Insgesamt beschäftigte die Gruppe rund 8.230 Mitarbeiter, davon waren 9 von 10 Vollzeitäquivalente. Mit 413 Millionen Euro flossen so viele Steuern wie noch nie an den Fiskus. Das entspreche etwa dem, was der Staat jährlich an Grundsteuer einhebt.