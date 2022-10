Süße Rüben und noch mehr

Werbung

Im Februar dieses Jahres haben sie geheiratet, im Frühjahr den Bauernhof in Rappoltenkirchen nahe Tulln übernommen: Carina und Max Gschaider, 24 und 26 Jahre jung, beide Landwirte, beide haben die Landwirtschaftliche Schule Francisco Josephinum in Wieselburg besucht. Zwei, die wissen, was sie wollen: nämlich Landwirte sein! „Trotz aller Schwierigkeiten sind wir gerne Landwirte. Es wurde uns von Kindesbeinen an auch positiv vorgelebt“, erzählt Carina.

So bewirtschaften die beiden konventionell ihre Ackerflächen und Grünland mit dem Erfolgsrezept Vielfalt. Da werden unter anderem geerntetes Stroh und Heu zu den vielen Pferdeställen in der Umgebung geliefert, erstmals liegen heuer Kürbisse auf einen Teil der Felder – die Kerne wollen sie trocknen und auch Kürbiskernöl herstellen.

Bei den Zuckerrüben dreht sich alles um den Zuckergehalt. Foto: Christiane Buchecker

Weizen, Kukuruz und Sonnenblumen werden ebenfalls angebaut. Und auf zehn Hektar Zuckerrüben. „Heuer haben wir schöne Zuckergrade“, freut sich Max Anfang September beim Lokalaugenschein auf dem Feld. „Obwohl wir natürlich auch mit der Trockenheit zu kämpfen haben, aber hier in Rappoltenkirchen hat es doch einige Male geregnet – so viel, dass es für die Zuckerrüben passt.“

Das sieht man letztlich an den Blättern der Rüben, die noch gesund grün sind und wachsen. Und das ist gut: Denn mittels Photosynthese kommt so über die Blätter mehr Zucker in die Rüben. Und darum geht es letztendlich, denn je mehr Zucker die Rüben eingelagert haben, desto mehr freuen sich die Bauern bei der Anlieferung ins Agrana-Zuckerwerk in Tulln bei der Abrechnung.

Angebaut werden die Rüben übrigens Anfang März, geerntet wird bei den Gschaiders Ende Oktober. Anbau und Ernte passieren maschinell. „Mit einer sechsreihigen Vollerntemaschine“, wie Max erzählt. Auf 800 Tonnen schätzen die beiden das begutachtete Feld, für die Ernte werden sie einen Tag brauchen.

Max Gschaider rechnet heuer mit einer guten Zuckerrübenernte. Foto: Christiane Buchecker

Und dann? „Auf diesem Acker werden vier bis fünf Jahre keine Zuckerrüben mehr angebaut“, so Carina. „Die Rüben entziehen dem Boden nämlich extrem die Nährstoffe. Würde man gleich wieder welche anbauen, dann hätte man viel mehr Krankheits- und Schädlingsdruck und viel weniger Ertrag“, weiß die junge Bäuerin. Neben all der Arbeit am Hof bietet Max auch noch Lohnarbeiten wie zum Beispiel Böschungsmähen und Windschutz- und Heckenpflege sowie Winterdienste an.

Die wenig freie Zeit, die den beiden bleibt, verbringen sie gerne mit Freunden bei der Landjugend Bezirk Tulln, treffen sich mit ihnen zum Volkstanzen oder besuchen Workshops – um sich weiterzubilden und ihren Hof zukunftsfit zu machen.

