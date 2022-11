"Raus aus Gas": EVN arbeitet an Dekarbonisierung

Werbung

Mit "EVN - Raus aus Gas!"-Schriftzug auf Transparenten forderten Umweltschützer von Global 2000 vor dem EVN-Hauptgebäude in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) einen Ausstiegsplan aus Erdgas und "ein Ende der Blockadehaltung gegenüber der Umstellung von Gasheizungen." Trotz Klimakrise und Ukraine-Krieg wolle die EVN die Umstellung von Gasheizungen verhindern.

Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000 Foto: Global 2000 / Stephan Wyckoff

"Wir fordern die Unternehmensführung auf, die politische Blockadehaltung zu beenden, einen Ausstiegsplan aus Gas auszuarbeiten und damit sicheres und sauberes Heizen für die Menschen in Niederösterreich zu ermöglichen“, sagt Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000. Knackpunkt für die Umweltschützer das "knappe Erneuerbare Gas", das nicht in der privaten Raumwärme verfeuert werden soll, sondern für die Dekarbonisierung der Industrie gebraucht werde.

Umweltschützer forderten in der Vorwoche mit einer Protestaktion vor dem EVN-Hauptgebäude im Maria Enzersdorf von der Geschäftsführung einen Ausstiegsplan aus Erdgas und ein endgültiges Aus für Gasheizungen ab 2040. Die EVN besteht jedoch auf eine Klausel im kommenden Erneuerbare-Wärme-Gesetz, dass Gasheizungen mit grünem Biogas weiterbetrieben werden dürfen. Foto: Global 2000/Christopher Glanzl

Die Umweltschützer fordern von der EVN-Geschäftsführung einen "klaren Plan für die Umstellung von Fernwärme und Haushalten bis 2040" und statt Erneuerbaren Gas den Einsatz von Solarenergie, Geothermie und (Groß-)Wärmepumpen bei den Privaten. Außerdem soll der Landesenergieversorger den Fernwärme-Ausbau vorantreiben und Haushalte bei der Umstellung auf klimafreundliche Heizgeräte und der thermischen Sanierung finanziell unterstützen.

EVN: "Es braucht Vernunft"

EVN Sprecher Stefan Zach Foto: Daniela Matejschek

„Raus aus Gas“, dem könne auch EVN Sprecher Stefan Zach etwas abgewinnen. „Mit Global 2000“ verbindet uns ein gemeinsames Ziel. Nämlich der nachhaltige Umbau des Energiesystems.“ Worüber aber anscheinend noch gerungen wird, ist der Weg, wie dieses Ziel erreicht werden kann: Während Global 2000 ein Gasheizungs-Verbot erreichen will, möchte die EVN CO2-neutrales Biogas bzw. erneuerbares Gas als Option erhalten.

Ein komplettes Gasheizungs-Aus, wie es Umweltschützer im kommenden Erneuerbare-Wärme-Gesetz fordern, würde laut Zach rund schlecht gedämmte, überwiegend mit Gas oder Öl beheizte 150.000 NÖ-Einfamilienhäusern aus den 50-er bzw. 60-er Jahren betreffen, wo zusätzlich wenig Kapital für einen aufwändigen Heizungsumbau und Sanierung vorhanden ist. Fernwärme sei oft keine Option, weil die Netze zu weit entfernt sind und diese Heizform in Einfamilienhaussiedlungen ohne starke zusätzliche Förderung nicht wirtschaftlich umsetzbar ist.

Kein generelles Verbot einer Heizungsform

„Wir unterstützen verschiedene Lösungsansätze gerne, aber dass Global 2000 fordert, dass EVN als Energieversorger hier die Sanierungskosten übernehmen soll, finde ich erstaunlich“, so Zach. „Die Energiezukunft ist jedenfalls eine gewaltige Herausforderung für die gesamte Gesellschaft“. Die EVN wolle keine Form der Heizung verbieten, sondern auf die Dekarbonisierung fokussieren. „Hier sehen wir erneuerbares Gas – also vor allem Biomethan – als eine mögliche, leistbare Alternative. Wenn eine Therme im Jahr 2040 aus heimischem Biomethan Wärme für die Bewohnerinnen und Bewohner produziert, dann ist sie Teil der Lösung, nicht des Problems. Wenn bis dahin andere Alternativen gefunden werden, wird die Heizung auch ohne Verbot getauscht.“, so Zach.

Anderes als Global 2000 und FFF ist die EVN fest davon überzeugt, dass für den im Jahr 2040 verbleibenden Bedarf die Ressourcen an erneuerbaren Gase ausreichen. Österreich werde dann nämlich weit weniger als die heutigen 90 TWh Gas benötigen, heißt es vom Landesenergieversorger. Außerdem sei die Zahl der EVN-Gaskunden seit etlichen Jahren rückläufig. „Nichtsdestotrotz wäre es heute in über 250.000 Haushalten ohne Gasheizung sehr kalt“.

So will die EVN aus Erdgas aussteigen

Mit der Zielsetzung, die gemeinsamen Klima- und Energieziele zu erreichen, will die EVN unter Berücksichtigung ihres Versorgungsauftrag den Bereich Raumwärme dekarbonisieren, also aus fossilem Erdgas schrittweise aussteigen. Dafür soll die Fernwärme und Nahwärme auf erneuerbarer Basis (Biomasse, Geothermie-Technologien, Wärmepumpen) überall dort ausgebaut werden, wo es möglich ist. Außerdem treibt die EVN ihre Beratungsleistung im Bereich Wärmepumpen voran. Diese kommen überwiegend in neuen Häusern mit sehr guter Isolierung zum Einsatz.

Überall dort, wo diese beiden Alternativen nicht möglich sind - weil etwa das Fernwärmenetz zu weit entfernt ist oder ein hoher Sanierungsaufwand für Häuser besteht bzw. kein Kapital dafür vorhanden ist, sieht die EVN in der Versorgung mit Biomethan ein kostengünstige, schnell umsetzbare und nachhaltige Lösung für die es darüber hinaus derzeit keine Alternativen gibt.

Bekenntnis zu Pariser Klimazielen

Daneben will der Landesenergieversorger mit der „EVN Klimainitiative“ bis 2034 den Treibhausgas-Ausstoß des gesamten Konzern um rund 60 Prozent reduzieren. Damit verpflichtet sich die EVN dem Pariser Klimaschutzabkommen und dem Ziel, die Erderwärmung „deutlich unter 2 Grad“ zu halten.

Diese Klimainitiative sehe die EVN als Teil ihrer unternehmerischen Verantwortung. Damit die Vorhaben keine leeren Versprechen bleiben, sollen die selbst gesetzten Klima- und Energieziele und deren Erreichung auch extern durch die international anerkannte „Science Based Targets initiative“ (SBTi) – getragen unter anderem von WWF und den Vereinten Nationen (UN Global Compact) - überprüft werden. Die EVN sei derzeit das einzige Energieversorgungsunternehmen, das sich so seinen Klimafahrplan auditieren lässt, heiß es vom Landesenergieversorger selbst.