Metaller-KV: NÖ Betriebe gehen am Montag in den Warnstreik

Eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 11,6 Prozent für ein Jahr, beginnend mit 1. November 2023. Diese Forderung der Arbeitnehmer-Seite in der Metalltechnischen Industrie steht den Vorstellungen der Arbeitgeber-Seite gegenüber. Die Arbeitgeber schlugen zwei Varianten, die beide unterschiedliche Einmalzahlungen beinhalten, vor.

Das Angebot 1 der Arbeitgeber sah plus zehn Prozent - aufgeteilt auf zwei Jahre - plus zwei mal 750 Euro Einmalzahlungen vor. Als Alternative (Angebot 2) dazu sei eine durchschnittliche Lohn- und Gehaltserhöhung von 8,42 Prozent angeboten worden. Diese bestehe aus einer Erhöhung der Entgelte um 2,5 Prozent zuzüglich eines monatlichen Fixbetrages von 100 Euro. Dazu käme eine Einmalzahlung von 1.050 Euro, so die Arbeitgeber vom Fachverband der Metalltechnischen Industrie (FMTI) Donnerstabend in der Wirtschaftskammer in Wien. Beide Angebote der Arbeitgeber wurden von den Arbeitnehmer-Vertretern allerdings abgelehnt. So konnten sich die Vertragsparteien auch in der vierten Gesprächsrunde nicht einigen.

Uneinigkeit bei Abgeltung der Inflation

Michael Pieber, NÖ Landesgeschäftsführer der GPA, erklärt, warum die Angebote den Arbeitnehmern nicht reichen: „Die Verhandlungen beziehen sich immer auf das zurückliegende Jahr. Zwischen September 2022 und August 2023 war die Inflation im Durchschnitt bei 9,6 Prozent. Eine Lohn- und Gehaltserhöhung von zehn Prozent auf zwei Jahre deckt also nicht einmal die Inflationsrate ab“. Außerdem sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzlich zur Inflationsabgeltung auch noch einen Anteil an der Produktivität eines Unternehmens erhalten. Auch die Abgeltung in Form von Einmalzahlungen lehnt er strikt ab: „Wir wünschen uns eine nachhaltige Erhöhung der Löhne und Gehälter, denn auch die Teuerung ist nachhaltig. Nehmen wir die Einmalzahlungen an, fangen wir nächstes Jahr wieder am gleichen Punkt an“.

Patrick Slacik, NÖ Landesgeschäftsführer der Produktionsgewerkschaft „PRO-GE“, deren Vertreter ebenfalls am Verhandlungstisch sitzt, fügt hinzu: „Bei anderen Berufsgruppen hat die Inflationsabgeltung bereits funktioniert. Der Fachverband der Metalltechnischen Industrie glaubt, für ihn gilt eine Sonderregelung und er muss die Inflation nicht abgelten“. Außerdem seien die Metallunternehmen in den letzten Jahren von der Politik „überfördert“ worden und haben zusätzlich gute Gewinne eingefahren. „Es ist genug Geld da, um faire Lohnabschlüsse zu ermöglichen“, so Slacik im Gespräch mit der NÖN.

Christian Knill, Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie, äußert sich in einer Aussendung nach der vierten Verhandlungsrunde gegensätzlich: „Die Ausgangslage hat sich in den letzten Wochen entscheidend verändert. Die Inflation sinkt kontinuierlich und wird für 2024 mit 4 % prognostiziert. Gleichzeitig ist die Rezession in den Betrieben massiv zu spüren, viele Unternehmen müssen Arbeitsplätze abbauen, was sich auch in den aktuellen Arbeitsmarktdaten zeigt“. Der Fachverband sei der falsche Ansprechpartner zur Lösung der Inflationskrise, so Knill. Vertreterinnen und Vertreter der Fachgruppe Metalltechnische Industrie in Niederösterreich, wollten sich, abgesehen von den Aussagen Christian Knills, nicht zu den aktuellen Verhandlungen äußern.

Arbeitnehmer-Vertreter: „Es könnten weitere Streiks folgen“

Viele Metallbetriebe im Land, so auch in Niederösterreich, werden aufgrund der zwiespältigen Situation am Montag von ihren Betriebsversammlungen direkt in einen Warnstreik übergehen. „Mit den Streiks wollen die Beschäftigten ihre Arbeitgeber warnen. Die Betriebe in Niederösterreich werden sich nicht alle auf einmal, sondern abwechselnd, im Warnstreik befinden“, sagt Pieber. Nach einem dreitägigen Warnstreik werden die Verhandlungen voraussichtlich am Donnerstag, den 9. November, fortgesetzt. Beide Gewerkschaftsvertreter sind sich außerdem einig, dass weitere Streiks folgen werden, „wenn sich die Arbeitgeberseite nicht ausreichend bewegt“. Von der Arbeitgeber-Seite heißt es dazu: „Die angekündigten Warnstreiks sind verantwortungslos, denn man kann die Rezession nicht wegstreiken“.

Die Beschäftigten in der Metallindustrie fühlen sich „nicht gut behandelt“ bzw. nicht wertgeschätzt, weiß Slacik. „Aus diesem Grund sind sie bereit, ihren Unmut mit Streiks auszudrücken“, sagt der Gewerkschafter. Die Stimmung in den Betrieben sei sehr aufgeheizt. „Wenn die Materialkosten steigen, wird das einfach zur Kenntnis genommen. Geht es aber um die Menschen, wollen die Arbeitgeber sparen. Das sorgt für Unverständnis unter den Beschäftigten“, betont Slacik.