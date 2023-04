IV-Salzer: „Fracking und Atomkraft könnten Energiebedarf decken“

„Wenn wir Gas in Österreich mit Tiefen-Fracking fördern, das nicht ins Grundwasser geht und sauber möglich ist, dann ist das sicher ökologischer und sauberer als wenn wir schmutzig gefracktes Gas aus Nordamerika holen, das dann teuer komprimiert werden muss, um es dann mit Schiffen nach Europa zu transportieren“, sagt IV NÖ-Präsident Thomas Salzer Anfang Februar im Gespräch mit der NÖN. Auch die Produktion von Atomstrom in Österreich schloss Salzer schon damals nicht aus.

IV NÖ-Präsident Salzer: "Erneuerbare Energien werden nicht reichen, um den Energiebedarf der NÖ-Industrie zu decken". Foto: Andi Bruckner

Diese beiden Ideen beziehungsweise Forderungen präsentierte der Präsident der Industriellenvereinigung auch am Dienstag in einem „Niederösterreich heute“-ORF-Interview, was zu zahlreichen Reaktionen führte. Zustimmung zum Thema Fracking gab es zum Beispiel von Reinhard Teufel, Landtagsabgeordneter und Klubobmann der niederösterreichischen Freiheitlichen. „Die FPÖ NÖ sieht in der heimischen Erdgasgewinnung eine Chance, wieder leistbare und vor allem unabhängige Energie für die eigene Bevölkerung sicherzustellen“, heißt es in einer Aussendung. Es sei unseriös, die in Österreich entwickelte umweltschonende Bio-Fracking Methode mit den in den USA praktizierten Methoden zu vergleichen.

SPÖ-EU-Abgeordneter Sidl: „Atomkraft ist keine Lösung, sondern ein Problem“

Der gegenteiligen Meinung sind SPÖ und NEOS. EU-Abgeordneter Günther Sidl sieht Atomkraft vor allem in Niederösterreich „wo wir schon jetzt von unsicheren Atommeilern umgeben sind“, als Problem. „Einmal ganz davon abgesehen, dass es bis heute keine nachhaltige Lösung für den Atommüll gibt“, fügt Sidl hinzu. Es werde zwar in den nächsten Jahren auch Brückentechnologien brauchen, aber die Konzentration auf den Ausbau von erneuerbaren Energien sei relevanter.

„Der Druck, den viele Industriebetriebe durch die gestiegenen Energiekosten spüren, ist hoch. Deshalb kann ich den Wunsch nach einer Diskussion ohne Denkverbote nachvollziehen. Allerdings geht man nicht mit einer Technologie aus der Vergangenheit in die Zukunft. Die Industrie muss jetzt den Druck auf die Regierung erhöhen, um die Steuer- und Abgabenlast in Österreich zu senken. Nur so wird es möglich sein, dass die Betriebe mehr Geld für erneuerbare, innovative und saubere Energien in die Hand nehmen“, heißt es von NEOS-Landessprecherin Indra Collini.