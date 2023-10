NÖ-Bahnstrecken: ÖBB kontern Studie, Experte sieht Diskussionsanlass

Über 655 Bahnkilometer sind bundesweit seit dem Jahr 1995 aufgelassen worden, heißt es in einer Studie im Auftrag von Greenpeace. In Niederösterreich wurden mit über 360 Kilometer die meisten Schmalspur- und Normalstrecken im Eigentum der Republik und den ÖBB nach behördlichem Auflassungsbescheid aufgelassen und eingestampft. Die NÖN berichtete. „Nun sind die Landesregierungen gefordert: Vor allem im Schlusslicht Niederösterreich müssen stillgelegte Regionalbahnstrecken wieder reaktiviert werden“, forderte Marc Dengler von Greenpeace Österreich. Dabei kommt es nach Ansicht der Umweltorganisation nicht darauf an, ob die Strecken rentabel sind.

ÖBB vermisst Fahrgastpotential und finanzielle Rahmenbedingungen

Mit Kritik an der Studie kontern die ÖBB: Es sei darin weder das Fahrgastpotential auf den besagten Strecken, noch die entsprechenden finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigt worden. „Am wichtigsten ist ein gutes Öffi-Angebot, das Fahrzeug selbst ist erst die zweite Frage. Manchmal ist die Bahn besser, manchmal aber auch ein Bus oder ein Anrufsammeltaxi“, sagt ein ÖBB-Sprecher. Außerdem seien die wenigen Regional-/Schmalspurbahnen, die nicht mehr in vollem Umfang weitergeführt werden, für den Klimaschutz nicht hilfreich. Auf rund einem Viertel der ÖBB-Strecken von 2010 fuhren nur rund drei Prozent aller Fahrgäste.

Auch bei mehr Zugangeboten hätten sich die Fahrgastzahlen nur marginal erhöht, weil zu wenige Menschen entlang dieser Strecken wohnen, argumentieren die Bundesbahnen. Außerdem seien die ÖBB gesetzlich verpflichtet, mit den zur Verfügung gestellten Steuermitteln möglichst sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Bahnstrecken würden keineswegs mutwillig geschlossen, betont man. Es sei hingegen eine „oft schwierige Abwägung“, die stattfinden muss. „In jedem Fall werden aber passende Alternativen entwickelt“, so der ÖBB-Sprecher.

Bahnexperte: Studie kann Anlass für Diskussion und Untersuchung sein

Auch Bahnexperte Otfried Knoll sieht in der Studie und der Greenpeace-Forderung nach Reaktivierung der aufgelassenen NÖ-Regionalzugstrecken einige Schwächen. „Das Bild, das die Studie zeichnet, gibt das nicht her. Sie vermischt sehr vieles. Es geht nicht nur darum, wo die großen Investitionen anfallen oder wie viele Kilometer betroffen sind. Man muss schon im Detail die einzelnen Strecken evaluieren. Aber als Anregung zu einer vertiefenden Betrachtung ist die Studie durchaus tauglich“, sagte Knoll im umfassenden NÖN-Gespräch.

Ohne eine fundierte Analyse jeder einzelnen Strecke, inklusive Kosteneinschätzung, könne man keine pauschale Aussage treffen, „ob es gescheit oder dumm ist“, so Knoll. Letztlich brauche es dazu auch eine politische Entscheidung - nämlich vom Land NÖ. Für den Antrag einer neuen Eisenbahnkonzession, die für eine aufgelassene Strecke notwendig ist, braucht es jedenfalls öffentliches Interesse, den politischen Willen, die nötige Finanzierung und auch ein Eisenbahnunternehmen mit den notwendigen technischen Kapazitäten. Das jedenfalls hätte das Land NÖ mit den Niederösterreich Bahnen (früher „NÖVOG“).

Niederösterreich Bahnen: Entscheidung liegt bei Land NÖ

„Die Entscheidung über die Reaktivierung oder Ausweitung von Bahnstrecken unter dem Dach der Niederösterreich Bahnen liegt bei unserem Eigentümer, dem Land Niederösterreich“, heißt es von einer Sprecherin auf NÖN-Nachfrage. Vom für den Verkehr zuständigen Landesrat und Landes-Vize Udo Landbauer (FPÖ) hieß es in einer Reaktion auf die Greenpeace-Forderung: „Nicht wer die meisten Schienenkilometer in der Landschaft verlegt, kommt seiner Verantwortung gegenüber den Menschen im Land nach, sondern wer die Mobilitätsbedürfnisse der Bürger ernst nimmt und sich um ein bestmögliches Angebot kümmert.“ Das Land NÖ wolle gemeinsam mit Mobilitätspartner wie dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) ein „Gesamtangebot für die Bürger“ aus Schiene, Bus und „bedarfsgesteuerten Verkehr“, also Anrufsammeltaxis entwickeln.

Ein Blick zurück. Im Jahr 2010 entschloss sich das Land NÖ alle in 2019 aufgelassenen NÖ-Normalbahnstrecken und Schmalspurbahnen im Eigentum der Republik Österreich bzw. ÖBB zu übernehmen. Hintergedanke war, einen zukunftsfähigen Regionalbahnbetrieb aufzubauen bzw. auf jenen Strecken, wo dies nicht mehr möglich war, die bestehenden Trassen regional mit touristischer Wertschöpfung nachzusetzen, etwa mit Radwegen, um die Infrastruktur der Bahnstrecken für künftige Generationen zu sichern.

Für andere dem Land NÖ von den ÖBB übertragene Strecken, wie etwa Teile der Ybbstalbahn, Donauuferbahn und Thayatalbahn, wurde der zur Übernahme aufrechte behördliche Auflassungsbescheid umgesetzt. Das heißt: Gleise raus, Masten und Schilder weg. „Gemäß Eisenbahngesetz sind eingestellte Eisenbahnstrecken aufzulassen, was die Niederösterreich Bahnen bescheidgemäß getan haben“, heißt es von den Niederösterreich Bahnen. Zeitgleich wurden mit den Regionen und Gemeinden die Nachnutzungsmöglichkeiten unter Erhalt des Trassenbandes entwickelt.

Durch die Übernahme der ehemaligen ÖBB-Strecken wurde bis heute der Bahnbetrieb auf der Mariazellerbahn, auf der Citybahn Waidhofen ganzjährig sowie auf der Waldviertelbahn, der Wachaubahn und dem Reblaus Express saisonal aufrecht erhalten. Seit damals haben die Niederösterreich Bahnen (NÖVOG) die Strecken ausgebaut, modernisiert und attraktiviert. Im Vorjahr transportierten die NÖVOG über 1,15 Millionen Fahrgäste. „Tendenz stark steigend“. Im Jahr 2022 war die Mariazellerbahn mit 618.700 Fahrgästen die meistfrequentierte Bahn unter dem Dach der Landesbahnen.

ÖBB investiert bundesweit 1,8 Milliarden Euro in Regionalbahnen

Die ÖBB will bundesweit in den Neu- und Ausbau von Bahnstrecken von 2023 bis 2028 nach aktuellem Rahmenplan rund 19 Milliarden Euro investieren. Das meiste Geld fließt in Bahngroßprojekte, wie etwa Ausbau der Weststrecke, der Koralmstrecke oder in den Semmering-Basistunnel, der allein mehr als 4 Milliarden Euro kosten wird. In die Modernisierung, Ausbau und Elektrifizierung von Regionalstrecken sollen etwa 1,8 Milliarden bundesweit investiert werden - so wird unter anderem die Erlauftalbahn und Traisentalbahn elektrifiziert, die Südbahn mit Bahnsteigverlängerungen ausgebaut, die Strecke Tulln-Tullnerfeld zweigleisig erweitert, die Strecke Sigmundsherberg-Absdorf teilweise zweigleisig ausgebaut und die Stadt Horn an die Franz-Josefs-Bahn-Bahn angebunden.

Angesichts dieses hohen Investitionsvolumens stehe Österreich - und der Bahnausbau - nicht schlecht da, findet Knoll. Es sei viel Geld im System, die Fahrgastzahlen steigen durch Taktverkehre und durch das Klimaticket, das speziell die Jugend anspreche. „Österreich hat aber auch gut funktionierende Regionalbahnen, die von der jungen Generation genutzt und gemeinsam mit Gemeinden entwickelt wurden. Bei einigen Regionalbahnen in Österreich ist sicherlich noch Luft nach oben. Der ÖBB-Rahmenplan zeigt aber, dass das Problem erkannt wurde. Es fließen halt nicht die ganz großen Summen in das Regionalbahnnetz“, sagt Bahnexperte Knoll.

Ein Überblick über ehemalige ÖBB-Regionalbahnstrecken in Niederösterreich, die seit 1995 entweder teilweise, vollständig aufgelassen wurden oder eben wie unter anderem die Mariazellerbahn, Citybahn Waidhofen oder Reblaus Express vom Land NÖ übernommen und von der NÖVOG weitergeführt wurden. Foto: NÖN-Grafik

Übernommen vom Land NÖ, betrieben durch die Niederösterreich Bahnen (NÖVOG):

Donauuferbahn: Emmersdorf-Sankt Nikola (2009, 26 km, 8 Haltestellen): Teilweise rückgebaut. Für den Abschnitt Emmersdorf-Sarmingstein wurde unter Federführung des Regionalmanagements mit den betroffenen Gemeinden 2013 eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Ergebnis war, dass eine touristische Nachnutzung auf der Strecke Emmersdorf-Sarmingstein aufgrund der vorgelegten Zahlen nicht möglich ist. Zwischen Weins-Ispersdorf und Sarmingstein wird durch die Niederösterreich Bahnen ein 8 km langes Teilstück als Güterverkehrsstrecke weiterbetrieben.

Donauuferbahn: Krems-Emmersdorf (2010, 34 km, 12 Haltestellen): Touristisch-saisonal genutzt. Zwischen Krems und Emmersdorf betreibt auf einem 34 km langen Abschnitt die NÖVOG die Wachaubahn.

Leobersdorferbahn: Weissenbach-Hainfeld (2004, 24 km, 5 Haltestellen): Zurückgebaut, Trasse und Nebenfläche und Gebäude für regionale Nachnutzungen an Gemeinden übertragen.

Freiland-Türnitz (2001, 9 km, 4 Haltestellen): Aufgelassen. Die Strecke wurde an die Gemeinden zur regionalen Nachnutzung (Radwege, Museumsbahnbetrieb) übergeben.

Retz-Drosendorf (2001, 40 km, 11 Haltestellen): Touristisch-saisonal genutzt. Auf der Strecke betreibt die NÖVOG den Reblaus Express.

Thayatalbahn: Schwarzenau-Waidhofen/Thaya (2010, 12 km, 4 Haltestellen): Museumsbahn. Die Strecke Schwarzenau bis Waidhofen/Thaya wurde an die Region verpachtet und wird für den Museumsbahnbetrieb eines regionalen Vereins genutzt.

Ybbstalbahn: Gstadt bis Lunz bis Ybbsitz (2010, 50 km, 25 Haltestellen): Großteils rückgebaut, Teilstrecke mit Personenzugverkehr. Die Ybbstalbahn mit den Strecken von Gstadt bis Lunz und Gstadt bis Ybbsitz wurde im Dezember 2010 von der NÖVOG übernommen. Nach Vollzug der gültigen Auflassungsbescheide verblieb die Strecke mit der heutigen Citybahn Waidhofen zum Betrieb im Verkehrsverbund Ost Region (VOR). Seit dem Fahrplanwechsel 2020 verkehrt die Citybahn zwischen Waidhofen und Pestalozzistraße im Halbstundentakt. Die übrigen Abschnitte der Ybbstalbahn wurden an die Gemeinden zur regionalen Nachnutzung (Radwege, Museumsbahnbetrieb, Draisinenbetrieb) übertragen.

Waldviertelbahn: Gmünd-Groß Gerungs (1986/2001, 43 km, 17 Haltestellen): Touristisch-saisonal genutzt. Der Nordast der Waldviertelbahn wurde 1986 seitens ÖBB eingestellt, jener am Südast mit Ablauf des Sommerfahrplans 2001. Ab Juli 2001 hat Niederösterreich Bahnen als Vertragspartner der ÖBB den touristischen Verkehr auf der Waldviertelbahn-Strecke wieder aufgenommen. Im Dezember 2010 hat die NÖVOG die gesamte Bahnstrecke der Waldviertelbahn von den ÖBB übernommen.

„Krumpe": Mank-Obergrafendorf (2010, 18 km, 7 Haltestellen): Großteils zurückgebaut. Die Strecke wurde laut gültigem Bescheid aufgelassen und an die Gemeinden zur regionalen Nachnutzung (Radwege, Museumsbahnbetrieb) überlassen.

Im Eigentum des Bundes, vormals betrieben durch die ÖBB:

„Schweinbarther Kreuz": Obersdorf - Groß Schweinbarth/Bad Pirawarth (2019, 35 Kilometer,12 Haltestellen): Aufgelassen. Seit 2019 fahren Regionalbusse, seit 2022 sind elf E-Busse im Einsatz.

Freiland-Sankt Ägyd (2010, 17 km, 8 Haltestellen)

Erlauftalbahn: Scheibbs-Kienberg (2010, 11 km, 5 Haltestellen)

Zwettl-Schwarzenau (2010, 21 km, 7 Haltestellen)

Drösing-Zistersdorf (2011, 11,4 km, 3 Haltestellen)

Wittmannsdorf-Wöllersdorf (1997, 9,1 km, 2 Haltestellen)

